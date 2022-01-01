Може втратити око: українець серйозно постраждав на святкуванні Нового року в Польщі

Лікарі не говорять про те, чи вдасться врятувати око чоловікові.

Новорічні святкування на жаль не завжди закінчуються без подій, де б їх не відзначали. Так, у Польщі 25-річний українець отримав серйозну травму очей після вибуху петарди.

Про це повідомляє видання Portal Samorzadowy.

Зазначається, що пригода сталася у місті Каліш під час новорічних заходів.

Лікарі встановили, що він зазнав рваної рани повіка під час невдалого запуску петарди.

Медпрацівники борються за те, щоб урятувати йому око, проте гарантій із цього приводу не дають, оскільки рана дуже серйозна.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі двоє чоловіків розпивали алкогольні напої у занедбаному будинку. Один із них ліг відпочити, поки інший продовжити пити, а коли прокинувся, виявив свого товариша мертвим. Примітно, що буквально на годину раніше в іншій будівлі було знайдено ще один труп.

Фатально завершилися святкування та для іншої компанії вже у Кривому Розі. Там під час розпивання алкоголю 35-річний чоловік вистрілив у голову 20-річному парубкові. Від одержаних травм постраждалий помер на місці. Цікаво в цій історії також те, що все сталося за десяток метрів від місцевої лікарні.