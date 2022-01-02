У Польщі на новорічній вечірці вбили українця: затримали 12 людей
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Загиблому було лише 47 років
Новорічної ночі, із 31 грудня на 1 січня, на території сусідньої Польщі загинув громадянин України. Попередня версія слідства — навмисне вбивство.
Деталі передає "Польське радіо RDC".
Інцидент стався у місті Седльце, що є центром однойменного повіту. Попередньо повідомляється, що труп виявили за місцем проживання чоловіка — поряд зі орендованою квартирою, яку він винаймав у будинку по вул. Отця Бжоського.
Відомо, що загиблому було 47 років. Згідно з інформацією видання wyborcza.pl, його тіло знайшла сімейна пара, повертаючись із новорічного святкування близько 4 ранку. Убитий лежав на тротуарі, на його тілі було видно сліди побиття, а найбільше постраждала голова.
Попередньо слідство підозрює у вбивстві одного з його сусідів, також іноземця. Проте конкретно особу злочинця встановити поки не вдалося, затримано щонайменше 12 підозрюваних.
Відомо, що серед них також є громадяни України, а також білоруси та навіть індонезійці. Вони всі були у стані алкогольного сп’яніння, тож одразу допитати їх не змогли. При цьому слідчі переконані – убивця серед них.
Більше подробиць у місцевій прокуратурі про трагічний інцидент не розкрили.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у новорічну ніч ще один українець у Польщі отримав травму. Тепер чоловік може залишитись без ока — якщо одужання піде не за планом. Ми докладно писали про те, як наш співвітчизник отримав таке каліцтво.
Також ми повідомляли про загибель громадянки України в одному із польських хостелів. Вважається, що вона померла за дуже дивних обставин.
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