У Польщі за дивних обставин померла українка: її знайшли у хостелі

Правоохоронці не виключають, що жінку могли вбити

У місті Стараховіце (Польща) за дивних обставим померла 51-річна громадянка України. Її без свідомості знайшли у місцевому хостелі, однак медикам не вдалося повернути жінку до життя.

Про це ввечері у понеділок, 11 жовтня, повідомило видання Polsat News.

Як зазначив спікер поліції Стараховіце Павел Кусяк, жінку у непритомному стані виявили у хостелі, після чого одразу викликали на місце медиків. По приїзду вони намагалися повернути українку до життя, однак спроби виявилися марними.

Польські правоохоронці припустили, що до смерті жінки "хтось може бути причетний", однак жодних інших подробиць щодо громадянки України вони не повідомили.

Зʼясовувати обставини загадкової смерті будуть правоохоронці.

Прокуратура Стараховіце повідомила, що тіло жінки вже направили на розтин для зʼясування точної причини смерті.

Нагадаємо, у польському Щецині 30 липня трапилася ще одна трагедія з нашим земляком, який був на заробітках в Польщі. Дмитра Никифорова, уродженця Вінницької області, який повертався з гулянки з друзями, затримали напідпитку у громадському транспорті, після чого доставили у витверезник. Там над ним жорстоко знущалися — звʼязали ремнями, били. Внаслідок цього українець задихнувся і помер. Рідним Дмитра і громадськості про його загибель стало відомо набагато пізніше, однак саме резонанс зрушив справу з місця.

Як повідомляв "Телеграф", відбулося масове затримання копів і лікарів після смерті 25-річного українця.