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Задушили в витверезнику: в Польщі — масове затримання копів і лікарів після загибелі 25-річного українця

Автор
Олена Волкова
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Дмитро не зловживав алкоголем і вів правильний спосіб життя, але в той вечір не зміг відмовитися від посиденьок на роботі... Новина оновлена 08 жовтня 2021, 10:08
Дмитро не зловживав алкоголем і вів правильний спосіб життя, але в той вечір не зміг відмовитися від посиденьок на роботі...

За фактом вбивства Дмитра Никифорова у Вроцлаві проводять слідчі дії

У Щецині — масове затримання у справі про смерть 25-річного уродженця Немирова Вінницької області Дмитра Никифорова, якого задушили в витверезнику Вроцлава. За словами прокурора Окружної прокуратури в Щецині Єви Обарек, вони затримали на 48 годин 8 осіб, четверо з яких — колишні поліцейські.

Про це пише "Укрінформ".

На момент виходу новини з затриманими тривають слідчі дії, після яких в суді вирішать їх подальшу долю: відпустити або взяти під варту. Прокурор не повідомляє, хто є іншими підозрюваними. Але місцеві ЗМІ пишуть, що це лікар витверезника, куди привезли Дмитра після затримання, а також ще троє співробітників даної установи. Згідно з непідтвердженою інформацією, двоє з них вже звільнені зі служби.

Нагадаємо, що трагедія з нашим земляком, який був на заробітках в Польщі, трапилася 30 липня, проте рідним Дмитра і громадськості про його загибель стало відомо набагато пізніше. Хлопець повертався додому після посиденьок на роботі і міг заснути в автобусі, після чого його забрали у витверезник Вроцлава, де били і душили. У підсумку, Дмитро Никифоров загинув. Його близькі запевняють, що хлопець дозволяв собі алкоголь вкрай рідко, збирався одружитися і хотів побудувати щасливе майбутнє в Європі.

Теги:
#Польща #Вроцлав #Загибель #Заробітчани
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