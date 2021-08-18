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Майже як Флойд: у Польщі поліцейські задушили ременями п'яного українця

Автор
А. Дворовенко
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Майже як Флойд: у Польщі поліцейські задушили ременями п'яного українця Новина оновлена 18 серпня 2021, 19:05
У витверезнику Вроцлава задихнувся українець

Чоловіка заарештували за те, що він спав п'яним у автобусі

У польському місті Вроцлав помер український заробітчанин з Тернополя, якого п’яним затримали четверо місцевих полісменів та зв’язали ременями. Чоловік задихнувся.

Про це у середу, 18 серпня, повідомляє Gazeta Wyborcza з посиланням на власне джерело.

Так, правоохоронці у Вроцлаві заарештували п’яного чоловіка за те, що він спав у автобусі. Затриманим виявився громадянин України. Тест показав 1,5 проміле алкоголю в організмі. Коли затриманого привезли у витверезник, він почав поводитися агресивно — одного з копів вдарив, іншого вкусив за палець. Після цього його зв’язали ременями, щоб заспокоїти.

У якийсь момент чоловік почав задихатися, синіти, втрачати дихання, а потім помер.  

Через смерть українця призначено ряд експертиз, зокрема і на наявність у його організмі наркотиків. 

При цьому у прокуратурі Свідниці, яка веде розслідування, обставини смерті українця коментувати журналістам відмовилися. 

Варто зазначити, що українець помер у поліцейському витверезнику ще 30 липня, однак інформація про цей випадок у ЗМІ потрапила лише 18 серпня.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у польському Лодзі з висоти 15-го поверху зірвався ліфт з українцями. Чоловіки проводили ремонтні роботи на даху шахти ліфта.

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