Чоловіка заарештували за те, що він спав п'яним у автобусі

У польському місті Вроцлав помер український заробітчанин з Тернополя, якого п’яним затримали четверо місцевих полісменів та зв’язали ременями. Чоловік задихнувся.

Про це у середу, 18 серпня, повідомляє Gazeta Wyborcza з посиланням на власне джерело.

Так, правоохоронці у Вроцлаві заарештували п’яного чоловіка за те, що він спав у автобусі. Затриманим виявився громадянин України. Тест показав 1,5 проміле алкоголю в організмі. Коли затриманого привезли у витверезник, він почав поводитися агресивно — одного з копів вдарив, іншого вкусив за палець. Після цього його зв’язали ременями, щоб заспокоїти.

У якийсь момент чоловік почав задихатися, синіти, втрачати дихання, а потім помер.

Через смерть українця призначено ряд експертиз, зокрема і на наявність у його організмі наркотиків.

При цьому у прокуратурі Свідниці, яка веде розслідування, обставини смерті українця коментувати журналістам відмовилися.

Варто зазначити, що українець помер у поліцейському витверезнику ще 30 липня, однак інформація про цей випадок у ЗМІ потрапила лише 18 серпня.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у польському Лодзі з висоти 15-го поверху зірвався ліфт з українцями. Чоловіки проводили ремонтні роботи на даху шахти ліфта.