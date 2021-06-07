У Польщі ліфт зірвався з висоти 15-го поверху: там були українці (фото)

У польському місті Лодзь сталася надзвичайна подія з українцями, які фарбували шахту ліфта. Під час робіт кабіна полетіла вниз з висоти 40 метрів.

Про це передає місцевий канал TVN24.

Повідомляється, що трагедія сталася днями в житловому будинку, де наші співгромадяни робили ремонт. Чоловіки 41 та 42 років перебували на даху кабіни, але та зірвалася з 15 поверху.

Завдяки гальмівному механізму ліфта українцям вдалося вижити, проте вони отримали серйозні травми. У одного - травма голови, у іншого - множинні ушкодження, і чоловік знаходиться у важкому стані.

Через що обірвався ліфт поки невідомо, і це належить з'ясувати місцевим копам.

Раніше ми повідомляли, що українців усіма силами заманюють на роботу в Польщу: які наслідки через це можуть бути в Україні.