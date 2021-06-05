Украинских заробитчан всеми силами заманивают в Польшу: чем это грозит самой Украине

Заявление заместителя министра по развитию, труда и технологий Республики Польша Ивоны Михалек о востребованности украинских заробитчан в соседней стране и желании облегчить трудоустройство иностранных граждан, имело широкий резонанс. На протяжении многих лет миллионы украинцев работают заграницей, а денежные переводы «заробитчан» вносят существенный вклад в отечественную экономику и даже признаются НБУ существенным фактором отечественной экономики и монетарной политики.

«Телеграф» разбирался, почему заявление польского чиновника вызвало такой резонанс, и что трудовая миграция означает для отечественной экономики.

Что сказала замминистра: ждут всех – от торговцев до айтишников

В своем интервью для польского издания Dziennik.pl Ивона Михалек признала дефицит рабочей силы в стране и тот факт, что в рамках Национального плана реконструкции Польша планирует компенсировать недостачу за счет иностранцев, которым хотят облегчить трудоустройство.

«Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу и начать здесь работать, особенно в тех профессиях, где нам не хватает рабочей силы, и поляки не хотят работать. Мы хотели бы предложить им, чтобы они тоже привезли свои семьи, и чтобы они вместе с нами строили наш ВВП», - цитировало издание слова замминистра.

Как подчеркнула в своем интервью чиновник, спрос на рабочие руки польская экономика испытывает практически во всех отраслях – от торговли и строительства до сферы IT, а позитивнее всего работодатели оценивают работников из Украины и Беларуси.

В рамках того же Национального плана реконструкции, по словам Михалек, планируется повысить роль бюро по трудоустройству в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения и в целом и сократить формальности. Помимо этого, анонсируется полная электронизация процедур получения разрешения на работу для иностранцев и начата работа над новой миграционной политикой страны.

Стремление Польши облегчить официальное оформление трудовых мигрантов, вполне объяснимо, ведь преступная деятельность, связанная с нелегальной трудовой миграцией, в стране процветает.

Так, одна из таких преступных групп всего из 2 человек, используя фиктивные компании на подставных лиц смогла за октябрь 2015 - март 2016 года подделать документы для трудоустройства 760 заробитчан из Восточной Европы, беря по 300 евро с каждого. Впоследствии дуэт продолжил работу в другом регионе Польши и переправил еще 1,6 тыс. трудовых мигрантов.

Получить разрешение на работу в Польше

Как в настоящий момент выглядит процесс получения разрешения на работу в Польше и какие документы для этого нужны?

Основным документом, дающим право на обретение легальной работы в Польше, является zezwolenie na prace dla cudzoziemca или «разрешение на работу для иностранца». Впрочем, в некоторых случаях такого разрешения не требуется, например, обладателям «карты поляка», имеющим ПМЖ или ВНЖ вследствие брака с поляком, обладателям статуса беженца, предоставленного Польшей, получивших документы на осуществление сезонных работ и ряд других.

Получение польской визы, не дает права на работу, но, например, рабочая виза дает возможность подать заявление на разрешение.

В зависимости от ситуации и вида работы существуют несколько типов разрешений, наиболее частый из которых – тип «А», по которому иностранец приезжает на работу в Польшу согласно трудовому договору, заключенному с местной компанией, даже иностранной.

Оформлением разрешения занимается работодатель, подавая необходимый пакет документов в воеводство, прилагая к нему заявление, документ-основание для законного въезда в Польшу работника-иностранца, согласие госорганов на трудоустройство иностранца (при необходимости) и ряд других. Также при необходимости к процессу оформления разрешения могут привлечь и будущего работника.

В среднем на оформление разрешения уходит 1-2 месяца и действует оно на протяжении 3 лет, его стоимость составляет от 50 до 200 злотых и оплачивается работодателем. В выдаче разрешения могут отказать, что можно оспорить в Министерстве труда и социальной политики.

Именно эту процедуру как следует из слов Ивоны Михалек, в Польше и хотят облегчить, правда, как именно это будет сделано, пока неясно.

Впрочем, случается, что при трудоустройстве людей попросту обманывают мошенники.

«Каждый пятый наш – там»: полмиллиона в Польше легально и миллионы по всему миру

Впрочем, далеко не каждый гражданин Украины направляющийся на заработки в соседнюю Польшу или другую страну Евросоюза или Российскую Федерацию, регистрируется в местных органах власти, многие предпочитают работать нелегально. В связи с этим настоящий масштаб трудовой миграции из Украины неизвестен и носит скорее оценочный характер.

Так, согласно данным Министерства социальной политики Украины от 2018 года, на постоянной основе за пределами Украины трудились 3,2 млн украинских граждан, а с учетом нелегальной трудовой миграции и сезонных работ заграницей за год могут побывать от 7 до 9 миллионов человек.

Таким образом примерно каждый пятый украинец, считая детей и людей пожилого возраста, так или иначе выезжал заграницу на заработки.

По официальным данным, озвученным польскими СМИ, в декабре 2020 года в Польше проживали 725 173 иностранца, из которых 73,4% или 532 503 человека - граждане Украины, которые легально трудоустроены. Причем как отмечают СМИ, несмотря на эпидемию коронавируса и закрытие границ, за 2020 год их число выросло на 11,1%.

За три месяца 2021 года число иностранцев в Польше выросло уже до 766 тысяч человек. Согласно заявлению властей, всего за год коронавирусной эпидемии трудовая миграция в стране выросла на 100 тысяч человек.

Вместе с тем украинские заробитчане востребованы не только в Польше, например, как утверждает сайт платформы открытых данных Опендатабот, в Европе с начала коронавирусной пандемии на 40% вырос спрос на рабочую силу из Украины. Тройкой наиболее популярных стран для трудоустройства украинцев являются Польша, Германия и Чехия. Причем число заробитчан направляющихся в Германию растет, им предлагают куда больше зарплаты чем в Украине, а на официальном уровне страны обсуждают возможность сезонного трудоустройства украинцев на более широких основаниях чем прежде.

Однако в целом Польша пока остается наиболее массовой страной для украинских заробитчан, так по словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, Польша выдала почти 1 млн 800 тыс. приглашений украинцам на работу.

В Польшу за «длинной гривной»?

Почему украинцы отправляются заграницу, рискуя оказаться в тисках мошенников, объясняется просто – зарплата в соседней Польше примерно в 2,5 раза выше чем в Украине. Так, средняя заработная плата в Польше по итогам 2020 года составила 5 167 злотых, что при курсе в 7,47 грн. за 1 злотый дает примерно 38 597 гривен. В то же время по данным Госстата средняя заработная плата в Украине в декабре 2020 года составила 14 179 гривен или 2,7 раза ниже.

При этом, как утверждает президент Владимир Зеленский, на деле средняя заработная плата украинских заробитчан в Польше лишь немногим выше среднеукраинской по многим городам, а ведь им приходится снимать жилье и платить за услуги ЖКХ куда больше чем в Украине.

Согласно данным исследования, проведенного компанией по трудоустройству «Gremi Personal» среди украинских заробитчан, последние, работая на производстве и торговле, зарабатывают в среднем 2,5-4 тыс. злотых или 18,5-30 тыс. грн. Высоко же квалифицированные рабочие на производстве могут зарабатывать до 4,5 тыс. злотых или примерно 33 тыс. грн. То есть заработки украинских заробитчан явно ниже чем в среднем по Польше, но для работников высокой квалификации могут более чем вдвое превышать среднюю зарплату в Украине.

Десятки миллиардов долларов: заробитчане – Украине

Помимо более высокого уровня зарплаты для себя, украинские заробитчане традиционно стимулируют украинскую экономику денежными переводами родственникам, которые тратят их в Украине что стимулирует потребительский рынок страны. Кроме того, вот уже несколько лет Национальный банк Украины учитывает денежные переводы заробитчан как важный фактор, способствующий стабильности украинской гривны внутри страны.

Так, по данным НБУ в 2018 году объем частных переводов из Европы составил 11 млрд дол. США, в 2019 году – 12 млрд. дол., и 12,1 млрд дол. в 2020 году. Причем в прошлом году как считают в НБУ, по неформальным каналам в страну перевели 4,7 млрд. дол., что правда на 1,1 млрд. дол. меньше чем в 2019-м.

Убытки в десятки миллиардов долларов: заробитчане для Украины – это хорошо?

Мнения экспертов по оценке воздействия на украинскую экономику трудовой миграции украинцев разделились.

Так, Василий Воскобойник в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» отметил, что Европе не хватает рабочих рук, потому Украина «будет в ближайшие годы ощущать жесткую конкуренцию за специалистов». Более того, он говорит, что шаги, которые делает польское правительство по привлечению трудовых мигрантов из Украины свидетельствуют о желании соседа чтобы заробитчане брали с собой семьи, то есть эмигрировали навсегда.

Ничего плохого в трудовой миграции украинцев не видит экономический эксперт Александр Охрименко.

По его мнению, нововведения для заробитчан облегчат их оформление, в идеале сделав его «электронным», позволит им чувствовать себя более уверенно, в том числе выплачивая налоги и выплаты в социальные фонды. Правда это облегчение коснется не всех профессий, часть из которых в Польше традиционно резервируется для граждан Польши.

В то же время для Украины, по мнению собеседника «Телеграфа», это не будет иметь особых последствий.

«Во-первых, часть высококвалифицированных профессий будет приберегаться для поляков, во-вторых, вряд ли трудовая миграция приведет к большому росту переезда в Польшу и смены гражданства, в-третьих, поляки скорее заинтересованы в наведении порядка у себя в трудовой сфере. Так, многие нелегалы, в том числе украинцы, оформляют трудовую визу и разрешение на работу в Польше через подставные фирмы, просто чтобы выехать в Германию и трудится там нелегально, но с более высокой зарплатой», - считает эксперт.

В целом, как говорит Охрименко, Украина повторяет путь самой Польши и Турции.

«Выезд людей на трудовую миграцию помогает бороться с безработицей и, создавая дефицит на внутреннем рынке, приведет к росту конкуренции и зарплат для оставшихся. Кроме того, Польша сама прошла через этот путь, когда ее граждане выезжают в страны ЕС на заработки, а их места занимают украинцы и белорусы, аналогичная ситуация сейчас в Турции, где таким же образом растет рынок труда», - говорит Охрименко.

Экономический эксперт Алексей Кущ рекомендует считать не возможные прибыли от заробитчан, а альтернативные убытки.

«В рамках нынешней модели экономики, заробитчане несомненно всем выгодны: они снимают проблему низких зарплат для себя лично, власти могут снимать ренту с мигрантов, контролируя рынок недвижимости в который многие заробитчане вкладывают свои средства. Для НБУ же 10-12 миллиардов долларов ежегодно - это отличный способ закрыть платежный баланс с отрицательным сальдо во внешней торговле Украины», - говорит о преимуществах заробитчан для страны сегодня собеседник «Телеграфа».

Вместе с тем, если бы Украина имела не отсталую модель экономического развития с экстенсивным трудом, а инновационно-инвестиционную - подобную Польше, ее прибыли были бы куда больше.

«Один работник в Украине генерирует в год продукции примерно на 10 тысяч долларов США, умножаем их на 5-10 миллионов человек, которые на постоянной и временной основе трудятся заграницей, мы получаем прирост ВВП в 50-100 миллиардов США. Примерно 30% ВВП сегодня генерируется в госбюджете, таким образом доход бюджета составил бы 15-30 миллиардов долларов. Что лучше для страны и бюджета – 10 миллиардов или 30?», - приводит расчеты собеседник «Телеграфа».

Однако реализовать подобную экономическую модель Украина не может, что грозит в будущем серьезными потерями.

«Когда проводит аналогии с той же Польшей, говоря, что ее граждане трудятся в ЕС и их места занимают украинцы, а значит и Украина сможет так же с другими трудовыми мигрантами – это утопия. Как уже было сказано модели развития экономики в наших странах разные. К тому же экспорт рабочей силы в Украине происходит на фоне демографической ямы. Однако сейчас ситуация меняется – население стремительно умирает, те, кто работает постоянно, постепенно перебираются заграницу на ПМЖ, а сезонных рабочих у нас будет становится все меньше с общим демогарфическим кризисом. Итог – через 10-15 лет мы можем оказаться в ситуации, когда низкая эффективность труда в стране не будет позволять давать экономический рост и наращивать заработную плату. У Польши в подобной ситуации в 90-х рядом была 50-миллионная нищая Украина и лучшая экономическая модель, у нас же такого не будет», - резюмирует Алексей Кущ.