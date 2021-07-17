Дві години намагалися врятувати: у Польщі маленький українець потонув, поки його батьки спали п'яні

Маленький українець Владислав, якому було всього 2,5 роки, потонув в Польщі в озері Шперек. Батьки дитини спали вдома після вечірки. Про смерть сина вони дізналися від рятувальників.

Про це повідомив польський сайт Fact.

Трагедія сталася в четвер в курортному місті Антонін - вранці 15 липня тіло малюка в воді помітив перехожий. Рятувальники понад дві години намагалися його реанімувати, але безрезультатно. Розтин причину смерті підтвердив. Хлопчик загинув впавши в воду з пристані на озері.

За інформацією видання, батьки Владислава з України й приїхали відпочити з дітьми на озеро. Крім загиблого малюка з ними були дочка 12 років і друзі. Вони влаштували вечірку з алкоголем, яка закінчилася ближче до 5 ранку. Коли саме малюк вислизнув з дому встановити точно не вдалося - двері залишили не замкнутими.

Батькам пред'явлені звинувачення, їм загрожує від 3 місяців до 5 років у в'язниці.

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