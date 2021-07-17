У дитячому таборі біля Яремче масове отруєння: ситуація погіршується з кожною хвилиною

У дитячому таборі "Делюкс" в селі Татарів Івано-Франківської області п'ятеро дітей отруїлися і госпіталізовані.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба області.
Табір знаходиться біля Яремче. В місцеву центральну районну лікарню діти почали надходити з четверга - привезли першу дитину. У п'ятницю в медустанову привезли ще чотирьох. Вік дітей 13-15 років.
За повідомленням одного з батьків, багато дітей в таборі відчули слабкість, почали втрачати свідомість. Після цього звернулися до медиків. Ситуація погіршується.
Також за наявною інформацією, в таборі напередодні були перебої з електрикою. Чи зіпсувалися продукти й чи використовували їх в харчуванні з'ясують правоохоронці.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Артеку" в окупованому Криму спалах коронавірусу.