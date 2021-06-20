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В оккупированном Крыму в "Артеке" сообщили о вспышке COVID-19

В оккупированном Крыму в "Артеке" сообщили о вспышке COVID-19
Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф

В оккупированном Крыму в детском лагере "Артек" вспышка коронавируса. Детей с COVID-19 изолировали и перевели в инфекционную больницу.

Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале Крыминформ.

По данным оккупантом, болезнь подтвердили у 6 детей. Всех зараженных несовершеннолетних госпитализировали, а всех, кто с ними контактировал – изолировали от остальных.

В свою очередь, российские СМИ пишут, что в детском центре "Артек" на юге Крыма зафиксированы "единичные случаи" COVID-19. 

"Лагерь продолжает работать в обычном режиме, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле", - сказано в сообщении.

Отметим, в Украине несколько дней подряд фиксируют менее тысячи случаев  COVID-19. Так, в субботу, 19 июня выявили 852 новых случая заболевания COVID-19

20 июня Минздрав сообщал, что коронавирусом заболели 479 граждан.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Артек, Крым, Коронавирус, Covid-19.
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