В оккупированном Крыму в "Артеке" сообщили о вспышке COVID-19

В оккупированном Крыму в детском лагере "Артек" вспышка коронавируса. Детей с COVID-19 изолировали и перевели в инфекционную больницу.

Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале Крыминформ.

По данным оккупантом, болезнь подтвердили у 6 детей. Всех зараженных несовершеннолетних госпитализировали, а всех, кто с ними контактировал – изолировали от остальных.

В свою очередь, российские СМИ пишут, что в детском центре "Артек" на юге Крыма зафиксированы "единичные случаи" COVID-19.

"Лагерь продолжает работать в обычном режиме, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле", - сказано в сообщении.

Отметим, в Украине несколько дней подряд фиксируют менее тысячи случаев COVID-19. Так, в субботу, 19 июня выявили 852 новых случая заболевания COVID-19

20 июня Минздрав сообщал, что коронавирусом заболели 479 граждан.