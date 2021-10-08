Задушили в вытрезвителе: в Польше - массовое задержание копов и врачей после гибели 25-летнего украинца

По факту убийства Дмитрия Никифорова во Вроцлаве проводят следственные действия

В Щецине прокуроры произвели массовое задержание по делу о смерти 25-летнего уроженца Немирова Винницкой области Дмитрия Никифорова, которого задушили в вытрезвителе Вроцлава. По словам прокурора Окружной прокуратуры в Щецине Евы Обарек, они задержали на 48 часов 8 человек, четверо из которых — бывшие полицейские.

Об этом пишет "Укринформ".

На момент выхода новости с задержанными продолжаются следственные действия, после которых в суде решат их дальнейшую судьбу: отпустить или взять под стражу. Прокурор не сообщает, кто является остальными подозреваемыми. Но местные СМИ пишут, что это врач вытрезвителя, куда привезли Дмитрия после задержания, а также еще трое сотрудников данного учреждения. Согласно неподтвержденной информации, двое из них уже уволены со службы.

Напомним, что трагедия с нашим земляком, который был на заработках в Польше, случилась 30 июля, однако родным Дмитрия и общественности о его гибели стало известно гораздо позже. Парень возвращался домой после посиделок на работе и мог уснуть в автобусе, после чего его забрали в вытрезвитель Вроцлава, где били и душили. В итоге, Дмитрий Никифоров погиб. Его близкие уверяют, что парень позволял себе алкоголь крайне редко, собирался жениться и хотел построить счастливое будущее в Европе.