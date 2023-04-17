Зарізав матір, потім взявся за дочку: у Польщі напали на родину українців

Злочинця оперативно затримали поліцейські

У Польщі стався ще один страшний злочин, жертвою якого стала ціла українська родина. Злочинець жорстоко зарізав українку і поранив її неповнолітню дочку.

Про це повідомляє місцеве видання Fakty.lca.

Як стало відомо, інцидент стався в ніч на 16 квітня в місті Легниця, що на заході Польщі. Так, до будинку, де жили вісім українців, проник злочинець з метою пограбування, але йому на шляху потрапила 37-річна жінка. Зловмисник жорстоко накинувся на неї з ножем і завдав їй смертельних поранень. Почувши гучні крики в будинку, прокинулися ще дві жінки — 14-річна дочка загиблої та інша мешканка будинку. На них також накинувся злочинець та поранив ножем.

На місце подій поспішили медики та поліцейські. Постраждалих було госпіталізовано. Медики вже прооперували підлітка, але її стан, як і раніше, тяжкий.

Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного. Ним виявився 36-річний раніше засуджений місцевий житель.

"Сьогодні злочинця доправлять до районної прокуратури в Легниці, де йому буде пред’явлено звинувачення у вбивстві однієї людини, замаху на вбивство іншої та заподіянні тілесних ушкоджень третьому потерпілому", — сказав окружний прокурор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у польському місті Бидгощ сталася трагедія, учасниками якої стали четверо українців.

Також ми повідомляли, що у Польщі 17-річна студентка накинулася на двох українок через їхню національність.