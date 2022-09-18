У Польщі 17-річна студентка накинулася на двох українок через їх національність

Нападниці може загрожувати до 6 місяців позбавлення волі

У Польщі 17-річна студентка одного з технікумів міста Ченстохова у Сілезькому воєводстві скоїла напад на двох 15-річних українок. Дівчина завдавала ударів руками та ногами через те, що у неї були претензії до їх національності.

Як передає польське видання Dziennikzachodni, інцидент стався 12 квітня, але повідомили про нього лише зараз, коли справа нападниці дійшла до прокуратури.

Зазначається, що напад на українок стався у сквері Солідарності. Там 17-річна громадянка Польщі, яка гуляла у супроводі знайомого, накинулася на двох 15-річних українок з кулаками. Одну з дівчат вона вдарила в обличчя, а іншу повалила на землю й почала бити коліном по голові та животу. Зупинилася агресорка у момент, коли її почав відтягувати товариш, після чого вони втекли.

Розшукати нападницю вдалося досить швидко — одна з потерпілих вже на наступний день побачила її на вулиці та розповіла про це своїй тітці. Доросла жінка намагалася з'ясувати причини нападу на місці, але дівчина і її почала ображати. Врешті українки звернулися до поліції, яка розпочала розслідування.

Громадянку Польщі звинуватили у вчиненні насильницьких дій проти українок та публічній образі через національну приналежність. За польським законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років. Якщо ж дії студентки кваліфікують як хуліганство, то їй загрожує 6 місяців позбавлення волі. До слова, нападниця визнала свою провину і покаялася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у Швейцарії росіянин і білорус напали на студентів з України через те, що вони нібито утискають російську мову.