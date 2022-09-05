У центрі Києва напали на журналістку "Телеграфа" Юлію Забєліну

Напад стався біля під’їзду її будинку

Невідомий чоловік напав на політичного оглядача "Телеграфа" Юлію Забєліну у центрі Києва.

Як повідомила журналістка у своєму Фейсбуку, це сталося біля її будинку, коли вона відчиняла двері під’їзду. Спочатку нападник спробував вирвати сумочку, а потім схопити її саму.

Забєліна повідомила, що після того, як вона почала кричати, чоловік втік.

"Встигла роздивитись. Був у всьому чорному, на голові капюшон. До поліції подзвонила. Всю трясе", — написала вона.

Юлія Забєліна політичний оглядач та парламентський журналіст "Телеграфа", після початку повномасштабного російського вторгнення вона активно допомагає Збройним силам, а волонтерством займалася і раніше.

Як повідомлялося раніше, напередодні на одній із центральних вулиць Львова стався конфлікт між 37-річним чоловіком, який є мешканцем Закарпаття, та 44-річним львів’янином. У ході словесної суперечки один із чоловіків ударив іншого ножем, внаслідок чого потерпілий помер ще до прибуття лікарів.