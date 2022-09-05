В центре Киева напали на журналистку "Телеграфа" Юлию Забелину

Нападение произошло у подъезда ее дома

Неизвестный мужчина напал на политического обозревателя "Телеграфа" Юлию Забелину в центре Киева.

Как сообщила журналистка в своем Фейсбук, это произошло у ее дома, когда она открывала дверь подъезда. Сначала нападавший попытался вырвать сумочку, а потом схватить ее саму.

Забелина сообщила, что после того, как она начала кричать, мужчина сбежал.

"Успела разглядеть. Был во всем черном, на голове капюшон. В полицию позвонила. Всю трясет", — написала она.

Юлия Забелина политический обозреватель и парламентский журналист "Телеграфа", после начала полномасштабного российского вторжения она активно помогает Вооруженным силам, а волонтерством занималась и ранее.

Как сообщалось ранее, накануне на одной из центральных улиц Львова произошел конфликт между 37-летним мужчиной, который является жителем Закарпатья, и 44-летним львовянином. В ходе словесной перепалки один из мужчин ударил другого ножом, в результате чего пострадавший скончался еще до прибытия врачей.