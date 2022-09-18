В Польше 17-летняя студентка набросилась на двух украинок из-за их национальности

Нападавшей может грозить до 6 месяцев лишения свободы

В Польше 17-летняя студентка одного из техникумов города Ченстохова в Силезском воеводстве совершила нападение на двух 15-летних украинок. Девушка наносила удары руками и ногами из-за того, что у нее были претензии к их национальности.

Как передает польское издание Dziennikzachodni, инцидент произошел 12 апреля, но сообщили о нем только сейчас, когда дело нападавшей дошло до прокуратуры.

Отмечается, что нападение на украинок произошло в сквере Солидарности. Там 17-летняя гражданка Польши, гулявшая в сопровождении знакомого, набросилась на двух 15-летних украинок с кулаками. Одну из девушек она ударила в лицо, а другую повалила на землю и стала бить по голове и животу. Остановилась агрессорка в момент, когда ее начал оттаскивать товарищ, после чего они скрылись.

Разыскать нападавшего удалось довольно быстро — одна из потерпевших уже на следующий день увидела ее на улице и рассказала своей тете. Взрослая женщина пыталась выяснить причины нападения, но девушка и ее начала оскорблять. В конце концов, украинки обратились в полицию, которая начала расследование.

Гражданку Польши обвинили в совершении насильственных действий против украинок и публичном оскорблении из-за национальной принадлежности. По польскому законодательству, такие действия наказываются лишением свободы сроком от 3 месяцев до 5 лет. Если действия студентки квалифицируют как хулиганство, то ей грозит 6 месяцев лишения свободы. К слову, нападавшая признала свою вину и покаялась.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Швейцарии россиянин и белорус напали на студентов из Украины из-за того, что они якобы притесняют русский язык.