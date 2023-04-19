"Давай спердалюй в свою Украину": польские подростки набросились на украинку с матами (видео)

Женщину очень зацепили обидные слова

В украинки снова произошел конфликт с иностранцами. На этот раз также с детьми, как это было в Роттердаме. Сейчас же наша согражданка услышала грубость в свой адрес в Польше.

Татьяна Шишак была со своим сыном на спортивной площадке. Ребенок играл со своим другом, и вдруг мать услышала, что польские подростки кричат на ее сына. Она подошла и спросила, что произошло, но в ответ прозвучали только обиды.

"- Ответа я не услышала. Я услышала только обиды, мол, давай, говори на польском. Хотя я говорила на польском, просто с акцентом. Давай сваливай на свою Украину, мы здесь у себя, мы здесь что хотим, то и делаем, нам закон не писан. Много обиды: и "курва украинская" и "давай спердалюй". В общем, я столько всего услышала…", — говорит Татьяна в своем видео в TikTok.

Женщина говорит, что ей даже хотелось заплакать, но она сдержалась. На видео видно, как женщина подходит к группе подростков. Те начинают кричать к ней и прыгать.

В комментариях другие украинцы также сетуют на буллинг и оскорбления. Рассказывают о случаях, когда подростки в школе включали сирены, чтобы посмотреть, как украинские дети будут реагировать. Однако люди подчеркивают, что эта ситуация индивидуальна и не стоит делать на ее основе всеобщие выводы.

Напомним, что в Чехии в украинку бросались яйцами пьяные местные жители. Однако полиция эффектно объяснила дебоширам, что они не правы.

А в Испании украинского школьника угрожали исключить из школы. Причина в том, что он срывал флаг россии и критиковал рф в учебном заведении.