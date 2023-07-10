Скандал на борту: Wizz Air примусила зійти з літака українського ветерана з ампутованою ногою

Український військовий, який втратив ногу на війні, не зміг повернутися додому

Українського ветерана з ампутованою ногою змусили покинути рейс угорської авіакомпанії Wizz Air з Тель-Авіва до Варшави. Інцидент стався в аеропорту Тель-Авіва.

По це повідомляє Nexta.

У дописі зазначається, що український військовий не міг сидіти на своєму місці через протез кінцівки.

"Він сказав, що втратив ногу на війні, і він летить додому до своєї родини в Україну. Він плакав і кричав: "Як я потраплю додому?" він показав стюардесі рюкзак, в якому були тільки подарунки для рідних, які, мабуть, давно на нього чекали" — пише видання.

Також там розповіли,що хлопець простояв у кутку цього літака півтори години. Згодом він впав і пошкодив руки. Екіпаж судна заявив, що він поводився неадекватно, і тому був змушений покинути рейс.

Після інциденту на офіційній сторінці авіакомпанії працівники Wizz Air спробували пояснити ситуацію. Вони попросили вибачення і зазначили, що шкодують про цей інцидент і розслідують його обставини.

"Ми приносимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави. Безпека є нашим пріоритетом номер один, тому екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були готові до перельоту або ж мали супровід для допомоги", – йдеться у повідомленні.

В авіакомпанії також додали, що їхні працівники зобов’язані відмовляти пасажирам у посадці, якщо хтось із них має певні захворювання, які можуть спричинити їм шкоду під час подорожі.

"У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і місце, щоб очікувати на допомогу персоналу аеропорту", – наголосив перевізник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як завдяки медикам поранені українські герої отримують другий шанс і, навіть попри важкі травми, демонструють неабияку силу духу.