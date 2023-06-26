Кінець нетактовним повідомленням: оператори зв’язку блокуватимуть номери загиблих воїнів — ветеран Гудименко

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пообіцяв, що телефонні номери загиблих бійців не перевипускатимуть протягом 2 років

Рідні полеглих воїнів більше не отримуватимуть нетактовних повідомлень у месенджери від нових власників сім-карток. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пообіцяв блокування номерів загиблих бійців і недопущення їх до перевипуску.

Про це він повідомив у Facebook, підкресливши, що з такою ініціативою до нього звернувся ветеран і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

Раніше оператори мобільного звʼязку через певний час відключали і перепродавали наступному власнику телефонні номери, які довго не використовувались.

"Я отримав повідомлення від загиблого ще у 2018 році пацана: "…тепер у Viber", "…приєднався до Telegram". Такі повідомлення від загиблих бійців отримували тисячі людей щодня. Хтось купував сім-карту з номером, який у когось записаний як "Батько" або "Коханий". І рідним, близьким починали приходити однотипні повідомлення від мертвих", — розповів Юрій Гудименко.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров погодився, що подібна практика виглядає нав’язливою та неетичною, тож відтепер мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки.

"Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення "Коханий приєднався до Viber", коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років.

Для цього:

• зверніться до служби підтримки оператора. Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433.

• повідомте номер для резерву,

• зазначте, від кого звернення,

• очікуйте SMS з рішенням", — написав міністр цифрової трансформації України.