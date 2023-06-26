Конец бестактным сообщениям: операторы связи будут блокировать номера погибших воинов — ветеран Гудыменко

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пообещал, что телефонные номера погибших бойцов не будут перевыпускать в течение 2 лет

Родные павших воинов больше не будут получать бестактные сообщения в мессенджеры от новых владельцев сим-карт. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пообещал блокировку номеров погибших бойцов и недопущение их к перевыпуску.

Об этом он сообщил в Facebook, подчеркнув, что с такой инициативой к нему обратился ветеран и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко.

Ранее операторы мобильной связи через некоторое время отключали и перепродавали следующему владельцу долго не использовавшиеся телефонные номера.

"Я получил сообщение от погибшего еще в 2018 году пацана: "…теперь в Viber", "…присоединился к Telegram". Такие сообщения от погибших бойцов получали тысячи человек каждый день. Кто-то покупал сим-карту с номером, который у кого-то записан как " Отец" или "Любимый". И родным, близким начинали приходить однотипные сообщения от мертвых", — рассказал Юрий Гудыменко.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров согласился, что подобная практика выглядит навязчивой и неэтичной, и теперь мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших защитников на 2 года.

"Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber", когда его нет в живых. Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников. Номер не поступит в продажу всего в течение 2 лет.

Для этого:

• обратитесь в службу поддержки оператора. Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433.

• сообщите номер для резерва,

• укажите, от кого обращение,

• ждите SMS с решением», — написал министр цифровой трансформации Украины.