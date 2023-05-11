Вже рветься до строю: український воїн отримав неймовірну кількість поранень, але не падає духом (фото)

Зараз боєць вчиться заново ходити і не падає духом

Українські герої віддають свої життя та здоров’я у боротьбі проти окупантів. Отримавши поранення на війні вже в тилу захисники, завдяки медикам отримують другий шанс і навіть у цій "війні" демонструють неабияку силу духу.

Про історію нацгвардійця, який після неймовірної кількості поранень бореться за життя і хоче повернутися на фронт, розповіли у Східному оперативно-територіальному об’єднанні НГУ.

Йдеться про бійця з позивним "Вольф". Він є досвідченим воїном, адже на війну вирушив ще 2014 року. Вже під час повномасштабного вторгнення нацгвардієць брав участь у боях у районах таких населених пунктів: Кремінна, Яківля, Дроновка, також у Харківській та Лиманській наступальних операціях.

Але його життя перевернулося у жовтні 2022 року, коли розпочалася наступальна операція біля населеного пункту Терни, завданням наших бійців було пробити крайню лінію оборони противника та витіснити його на кордон Донецької та Луганської областей.

"Ми висуваємось на виконання бойового наказу. Підрозділ рухався не колоною, а групами: перша — вичікувала, друга — була на маршруті розвідки і в цей момент по дорозі був нанесений авіаудар противником і там з'явилася вирва велика. Наш бронеавтомобіль, перекинувся, потім БТРи застрягли праворуч. Наш рух зупинився, довелося допомагати витягати техніку, вже потім я дізнався, що нас "зчитав" Орлан-10 і саме він спровокував вогонь", – розповідає спецпризначенець.

Через приблизно 10 хвилин, по ним було завдано удару з реактивної системи "Ураган". Вольф, у той час, перебував між двома бронетранспортерами, де отримав відразу 23 поранення, уламки перебили кістки та судини на обох руках та ногах, але чоловік з перебитими руками зумів зняти ремінь та перетягнути найнебезпечнішу перебиту артерію на стегні, що дозволило зупинити.

"Я не втрачав свідомість, бо спокійно оцінив обстановку, незважаючи на те що, в перші хвилини я був один, я зміг надати собі першу допомогу. Потім підбігли хлопці, наклали турнікети та відправили на евакуацію до Краматорська. Дякую, там витягнули більшість уламків!" – коментує боєць.

Після цього Вольфа відправили на Дніпро, а потім на Київ, де він потрапив завдяки волонтерам до Інституту травматології та ортопедії.

"Я вдячний лікарям інституту, вони врятували мені ліву ногу, тому що від стегна до коліна була просто каша, а також ліву руку, були дуже травмовані кістки та м’язи", – доповнює Вольф.

Поки він знаходиться у Києві, надалі на нього чекають операції, де вставлятимуть імпланти кісток та тривала реабілітація. Вже зараз боєць вчиться заново ходити після 7 місяців, коли він був прикутий до лікарняного ліжка весь у гіпсі та з металевими спицями в руках та ногах.

Але, незважаючи на всі ці випробування, мужній воїн не збирається зупинятися і залишати військову службу, його мрія швидше реабілітуватися і повернутися до побратимів.

"Дуже багато молодих хлопців приходить до батальйону, яких треба навчати, адаптувати та ділитися бойовим досвідом. Моє бажання – допомагати йти до Перемоги. Наприклад, у різних відео кажуть, що ременем не можна зупинити кров, а я доведу зворотне, можна! І за допомогою цього, на власному прикладі, порадами, я врятую ще десятки або сотні життів наших хлопців", — відзначає Ігор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українець, який втратив обидві ноги, пішов воювати.