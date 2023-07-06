Юрий Луценко ответил на хейт в сети: отдельный "привет" Марьяне Безуглой

В первую очередь военный поблагодарил своих побратимов

Бывший генпрокурор и глава МВД Украины ответил на хейт, который появился в сети после того, как он заявил, что уходит из ВСУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В первую очередь военный поблагодарил своих побратимов, с которыми бок о бок прошел эти полтора года полномасштабной войны. А после признался, что в действительности те комментарии, даже с учетом, что их было меньшинство, ранили его.

"К сожалению, не могу сказать, что меня не задевает облако ядовитых стрел. За 30 лет в политике я так и не нарастил кожу бегемота, необходимую в таких ситуациях. Однако пережил все. Переживу и эту", — отметил Луценко и добавил, что "Радует то, что 3/4 ненавистников – простые винтики армии троллей, только отрабатывающие свою пайку. Для них даже моя смерть станет лишь поводом переписать с не так упавшей и не там похоронен методички. Остальные – ненавидят меня, как угрозу другого поведения, других принципов. Для них ненавистно, что есть политики (и я не один), которые могут сознательно выбрать окоп в Бахмуте, а не пляж в Таиланде. Они боятся, чтобы люди не начали отличать тяжкие поступки от пафосных речей. Их пугает еще живая политическая конкуренция".

Он иронично поблагодарил вышеуказанных личностей за "быструю адаптацию к их яду, цинизму и подлости", и отдельно отметил "необремененные интеллектом сообщения" нардепа Марьяны Безуглой.

Она, напомним, заявила, что уход Луценко из ВСУ якобы связан с его желанием получать выплаты и льготы.