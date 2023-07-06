Юрій Луценко відповів на хейт у мережі: окремий "привіт" Мар'яні Безуглій

В першу чергу військовий подякував своїм побратимам

Колишній генпрокурор та голова МВС України відповів на хейт, який з’явився в мережі після того, як він заявив, що йде з ЗСУ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

В першу чергу військовий подякував своїм побратимам, з якими пліч-о-пліч пройшов ці півтора роки повномасштабної війни. А потім зізнався, що насправді ті коментарі, навіть з огляду на те, що їх була меншість, ранили його.

"На жаль, не можу сказати, що мене не зачепляє хмара отруйних стріл. За 30 років у політиці я так і не наростив бегемотячої шкіри, потрібної в таких ситуаціях. Проте, пережив усі. Переживу і цю", — зазначив Луценко і додав, що "Але тішить те, що 3/4 ненависників — прості гвинтики армії тролів, що лише відробляють свою пайку. Для них навіть моя смерть стане лише приводом переписати з методички, що не так упав і не там похований. Решта — ненавидять мене, як загрозу іншої поведінки, інших принципів. Для них ненависно, що є політики ( і я не один), які можуть свідомо вибрати окоп в Бахмуті, а не пляж в Тайланді.Вони бояться, щоб люди не почали відрізняти важкі вчинки від пафосних промов. Їх лякає ще жива політична конкуренція".

Він іронічно подякував вищезгаданим особам за "швидку адаптацію до їхньої отрути, цинізму та підлості", і окремо відзначив "необтяжені інтелектом повідомлення" нардепа Мар’яни Безуглої.

Вона, нагадаємо, заявила, що звільнення Луценка з ЗСУ нібито пов’язане з його бажанням отримувати виплати та пільги.