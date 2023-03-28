Франція ухвалила важливе рішення про Голодомор в Україні: Зеленський відреагував

Голодомор визнаний геноцидом у більш ніж 20 країнах світу

У Франції визнали Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу, як це раніше зробила Ісландія. Нижня палата французького парламенту віддала 168 голосів "за" ухвалення резолюції з цього приводу.

Про це повідомляється у Twitter на сторінці президентської партії депутатів "Відродження". У резолюції сказано, що Голодомор в Україні був спровокований штучно та його масштаби відрізнялися від інших регіонів СРСР.

"Ця резолюція спрямована на визнання владою Франції цього примусового голоду українського населення геноцидом, а також на засудження скоєних дій, що характеризувалися винищенням та масовими порушеннями прав та свобод людини", – йдеться у документі.

Резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців ініціювала група французьких депутатів на чолі з Анн Женете з президентської партії "Відродження". Двоє людей відмовилися підтримувати документ, тоді як 168 депутатів виступили "за".

В Україні негайно відреагували на цю подію. Володимир Зеленський у своєму Twitter назвав таке рішення "сильним внеском у викриття злочинів росії". Важливо відзначити, що на сьогоднішній день Голодомор визнаний геноцидом українців у більш ніж 20 країнах світу, у тому числі й у Європі.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу є важливим і знаковим. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної росії – минулих і сьогоднішніх. У встановленні правди і справедливості, а значить, і відповідальності. Дякую, Франція", — написав президент.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії цинічно відреагували на визнання Німеччиною Голодомору геноцидом українців. Представники країни-агресора пригадали ФРН злочини Гітлера за часів Другої світової війни.