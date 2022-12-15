Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців

"За" проголосували 507 депутатів і лише 12 висловилися проти

Європейський парламент вирішив також приєднатися до низки європейських країн і проголосувати за резолюцію про визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українського народу. Прийнятий документ висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

Відповідну інформацію у четвер, 15 грудня, у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Історична справедливість. Автор геноциду назавжди отримає клеймо ганьби за ті події, а також за сьогоднішні злочини. Нація-терорист — майбутні покоління росіян будуть сприйматися через призму цих злочинів. Їх діти та онуки будуть у багаторічній ганьбі в цивілізованому світі. І відчуватимуть цю ганьбу всюди", — написав він.

Варто додати, що у рамках прийнятої Європарламентом резолюції засуджуються дії росії, зокрема, агресія проти України, котра потягнула за собою виникнення глобальної продовольчої кризи. Також зазначається, що рф зруйнувала та розікрала усі українські зернові сховища й надалі продовжує перешкоджати експорту зерна до найнужденніших країн світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останнім часом досить велика кількість європейських країн почали приєднуватися до історичного рішення щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зокрема, слідом за ФРН та Румунією, котрі доєдналися до цього списку одними з останніх, увійшли ще й Ірландія та Молдова.