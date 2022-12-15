Европарламент признал Голодомор геноцидом украинцев

"За" проголосовали 507 депутатов и только 12 высказались против

Европейский парламент решил также присоединиться к ряду европейских стран и проголосовать за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Принятый документ выражает солидарность с народом Украины и чествует память миллионов людей, погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

Соответствующую информацию в четверг, 15 декабря, в своем телеграмм-канале сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Историческая справедливость. Автор геноцида навсегда получит клеймо позора за эти события, а также за сегодняшние преступления. Нация-террорист — будущие поколения россиян будут восприниматься через призму этих преступлений. Их дети и внуки будут в многолетнем позоре в цивилизованном мире. И будут чувствовать этот позор повсюду", — написал он.

Следует добавить, что в рамках принятой Европарламентом резолюции осуждаются действия россии, в частности, агрессия против Украины, повлекшая за собой возникновение глобального продовольственного кризиса. Также отмечается, что рф разрушила и разворовала все украинские зерновые хранилища и продолжает препятствовать экспорту зерна в самые нуждающиеся страны мира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последнее время достаточно большое количество европейских стран начали присоединяться к историческому решению по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В частности, за ФРГ и Румынией, которые присоединились к этому списку одними из последних, вошли еще и Ирландия и Молдова.