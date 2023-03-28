Франция приняла важное решение о Голодоморе в Украине: Зеленский отреагировал

Голодомор признан геноцидом в больше чем 20 странах мира

Во Франции признали Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа, как это ранее сделала Исландия. Нижняя палата французского парламента отдала 168 голосов "за" принятие резолюции по этому поводу.

Об этом сообщается в Twitter на странице президентской партии депутатов "Возрождение". В резолюции сказано, что Голодомор в Украине был спровоцирован искусственно и его масштабы отличались от других регионов СССР.

"Эта резолюция направлена на признание властями Франции этого принудительного голода украинского населения геноцидом, а также на осуждение совершенных действий, характеризовавшихся истреблением и массовыми нарушениями прав и свобод человека", – сказано в документе.

Резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев инициировала группа французских депутатов во главе с Анн Женете из президентской партии "Возрождение". Двое человек отказались поддерживать документ, в то время как 168 депутатов выступили "за".

В Украине незамедлительно отреагировали на это событие. Владимир Зеленский в своем Twitter назвал такое решение "сильным вкладом в разоблачение преступлений россии". Важно отметить, что на сегодняшний день Голодомор признан геноцидом украинцев в больше, чем 20 странах мира, в том числе и в Европе.

"Признание парламентом Франции Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа важно и знаковое. Признательны за сильный вклад Франции в разоблачение преступлений тоталитарной россии – прошлых и сегодняшних. В установлении правды и справедливости, а значит, и ответственности. Спасибо, Франция", — написал пезидент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии цинично отреагировали на признание Германией Голодомора геноцидом украинцев. Представители страны-агрессора припомнили ФРГ преступления Гитлера во времена Второй мировой войны.