Еще одна европейская страна признала Голодомор в Украине геноцидом

Решение поддержали депутаты всех партий

В четверг, 23 марта, парламент Исландии проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1922-1923 годов геноцидом украинского народа. Принятие данного решение было поддержано всеми 48 депутатами, которые присутствовали на заседании.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

"Сегодня Альтинг (парламент Исландии — Ред.) признал искусственный голод зимы 1932-1933 годов геноцидом, совершенном тоталитарным правительством в Москве против народа Украины", — говорится в сообщении главы МИД.

Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир также добавила, что в ноябре прошлого года она посетила мемориал Голодомора в Киеве.

"Это было душераздирающее напоминание об ужасном преступлении", — вспомнила она.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил свою благодарность Исландии за такой важный шаг.

"Благодарен Исландии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, за память миллионов украинцев, убитых московским режимом. Это четкий сигнал, что такие преступления не остаются безнаказанными и не имеют срока давности", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2022 года Ирландия и Молдова признали Голодомор в Украине геноцидом украинского народа. При этом в посольстве Ирландии тогда подчеркнули, что это решение является историческим. Вслед за ними то же самое сделала Германия.

Затем в декабре Европейский парламент присоединился к ряду стран и также признал Голодомор геноцидом украинского народа.