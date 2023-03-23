Ще одна європейська країна визнала Голодомор в Україні геноцидом

Рішення підтримали депутати всіх партій

У четвер, 23 березня, парламент Ісландії проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1922-1923 років геноцидом українського народу. Ухвалення цього рішення було підтримане всіма 48 депутатами, присутніми на засіданні.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила глава МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гільфадоттір.

"Сьогодні Альтінг (парламент Ісландії. — Ред.) визнав штучний голод зими 1932-1933 років геноцидом, вчиненим тоталітарним урядом у Москві проти народу України", — йдеться у повідомленні глави МЗС.

Тордіс Колбрун Рейкфіорд Гільфадоттір також додала, що у листопаді минулого року вона відвідала меморіал Голодомору в Києві.

"Це було несамовите нагадування про жахливий злочин", — згадала вона.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський висловив свою подяку Ісландії за такий важливий крок.

"Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за пам’ять мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними та не мають строку давності", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2022 року Ірландія та Молдова визнали Голодомор геноцидом українського народу. При цьому в посольстві Ірландії тоді наголосили, що це рішення є історичним. Слідом за ними те саме зробила Німеччина.

Потім у грудні Європейський парламент приєднався до низки країн і також визнав Голодомор геноцидом українського народу.