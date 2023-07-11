"Сподіваюся, Зеленський не порушить закон": Кличко висловився про "війну" з Офісом президента

Міський голова столиці не знає, яка головна претензія у Офісу президента у його бік

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що між ним та Офісом президента, який намагається зняти його з посади голови Київської міської державної адміністрації, немає жодної війни.

Про це він сказав в інтерв’ю "Бабелю".

Журналісти поцікавилися у Віталія Кличка, чи завершено в Офісі президента так званий кастинг на посаду голови. Він своєю чергою заявив, що вибір нової людини на цю посаду має проводитись відповідно до закону та зайняти місце голови міста хтось інший зможе не раніше 2025 року.

"Це питання не до мене. Я хочу сказати, що кастинг на місце мера Києва може проводитися тільки коли будуть вибори. Чергові вибори мера Києва у 2025 році. Якщо хтось хоче зайнятися містом, він повинен готуватися до виборів. Це єдиний законний шлях, все решта – спокуси контролювати столицю", — сказав мер.

Кличко пояснив, що головою Київської міської державної адміністрації може бути виключно людина, обрана киянами на місцевих виборах. Спроби призначити на цю посаду когось порушення закону. Своєю чергою він сподівається, що президент України Володимир Зеленський не порушуватиме закон.

На запитання журналістів щодо того, яка в Офісу президента головна претензія у бік Кличка, він відповів таке:

"Відверто кажу: на це питання я не маю чіткої відповіді. Крім того, що з 2019 року прізвище Кличка для них чомусь великий подразник".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Офісі президента хочуть посилити контроль за мером Києва Віталієм Кличком. Для цього на посаду голови Київської міської воєнної адміністрації розглядають кілька кандидатів.