"Надеюсь, Зеленский не нарушит закон": Кличко высказался о "войне" с Офисом президента

Городской глава столицы не знает, какая главная претензия у Офиса президента в его сторону

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что между ним и Офисом президента, который пытается снять его с должности главы Киевской городской государственной администрации, нет никакой войны.

Об этом он сказал в интервью для "Бабель".

Журналисты поинтересовались у Виталия Кличко, завершен ли в Офисе президента так называемый кастинг на должность главы. Он в свою очередь заявил, что выбор нового человека на эту должность должен проводиться в соответствии с законом и занять место главы города кто-то другой сможет не ранее 2025 года.

"Это вопрос не ко мне. Я хочу сказать, что кастинг на место мэра Киева может проводиться только когда будут выборы. Очередные выборы мэра Киева в 2025 году. Если кто хочет заняться городом, он должен готовиться к выборам. Это единственный законный путь, все остальное – соблазны контролировать столицу", — сказал мэр.

Кличко объяснил, что главой Киевской городской государственной администрации может быть исключительно человек, избранный киевлянами на местных выборах. Попытки назначить на эту должность кого-то — нарушение закона. В свою очередь он надеется, что президент Украины Владимир Зеленский не станет нарушать закон.

На вопрос журналистов насчет того, какая у Офиса президента главная претензия в сторону Кличко, он ответил следующее:

"Откровенно говорю: на этот вопрос у меня нет четкого ответа. Кроме того, что с 2019 года фамилия Кличко для них почему-то большой раздражитель".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Офисе президента хотят ужесточить контроль за мэром Киева Виталием Кличко. Для этого на должность главы Киевской городской военной администрации рассматривают несколько кандидатов.