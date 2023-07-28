Зеленский ветировал выделение 600 млн грн музею Голодомора: как объяснил свое решение

Решение о выделении средств поддержали 312 нардепов, однако у главы государства другое мнение

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о дополнительном выделении 570 миллионов гривен для завершения строительства Национального музея Голодомора. Речь идет о законопроекте №9437.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

"Первоочередной задачей и обязанностью государства является надлежащее обеспечение национальной безопасности и обороны для отражения вооруженной aгреcсии, прежде всего, потребностей Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в вооружении, военной и другой технике, продовольствии, вещевом имуществе, других материальных pecyрсах", — сказано в предложении президента к закону.

На заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за предоставление дополнительных средств для завершения строительства Национального музея Голодомора. Это решение поддержали 312 нардепов. Эти деньги должны были пойти на достройку мемориального комплекса в столице. При этом некоторых украинцев возмутило такое предложение, ведь, по их мнению, сейчас необходимо направлять деньги только на армию, тратить же бюджетные средства таким образом неуместно во время войны.

Напомним, Словения присоединилась к перечню стран, признавших Голодомор геноцидом украинского народа.