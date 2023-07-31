"Слуги" воспринимают молчание как слабость, - Дмитрий Белоцерковец о войне Банковой против Кличко

Сопредседатель фракции УДАР в Киевраде объяснил "Телеграфу" скрытые причины атак ОП на городскую власть

Политические страсти между властями Киева и Офисом президента снова перешли в спящий режим. После заочного обмена ударами оппоненты снизили градус противостояния, но с большой долей вероятности готовятся к новому раунду борьбы за столичную власть. Как ОП готовится к выборам, зачем на Банковой отнимают у Кличко портфель с полномочиями и какие скрытые мотивы этого политического сериала.

Об этом Дмитрий Белоцерковец — один из близких соратников мэра Киева, сопредседатель фракции УДАР в Киевраде — рассказал в первой части интервью "Телеграфу".

О трениях с Банковой до 24 февраля 2022

— Что случилось в январе 2022 между Киевом и центром с учетом того, что на Банковой уже знали о неминуемом вторжении рф в Украину?

— Мы увидели попытку центральной власти узурпировать местное самоуправление на уровне районов. Было принято решение центральной власти о том, что Киевский городской голова лишается права вносить (на назначения и увольнения) председателей районных госадминистраций (РГА).

До этого, исходя из разъяснений Конституционного суда (подробнее о решении КСУ читайте ниже), Кличко вносил такие кандидатуры не как глава КГГА, а как мэр столицы. Что является довольно важным доказательством того, что местное самоуправление на уровне районов принадлежит прежде всего киевлянам, а не центральной власти.

К сожалению, мэра столицы этого права лишили. После чего последовали довольно быстрые увольнения нелояльных, по их мнению, глав районов и обострилась дискуссия на уровне Киеврады и Верховной Рады о будущем самоуправлении в столице.

Киеврада предпринимала попытки сбалансировать ситуацию на уровне РГА. Постепенно готовила документы о фактическом лишении райадминистраций делегированных от Киеврады полномочий и создании соответствующих структурных подразделений на уровне горсовета и исполнительной власти именно Киевского городского совета. Эти инициативы были частично проголосованы в разгар политического противостояния между центральной и местной властью.

До 24 февраля 2022-го шла активная фаза политической борьбы между местной властью и центральной, со стороны "Слуги народа". Причем не только в Киеве, но и в целом в Украине. А потом началась полномасштабная война.

О войне "слуг" с Кличко во время полномасштабного вторжения

— С чего началось недопонимание Киева с центральной властью?

— Власти Киева реально осознавали всю угрозу полномасштабной войны и еще с осени 2021 года инициировали создание в городе территориальной обороны. Февраль прошлого года был очень сложным. У нас была очень тяжелая дискуссия с Кабинетом министров, с Министерством обороны, которые не то, что не помогали, а активно мешали.

Белоцерковец: "Все делается, чтобы в будущем инициировать снятие Кличко с поста главы КГГА"

Были даже политические заявления, дескать, не дело города заниматься помощью в создании территориальной обороны. Хотя в действующем законодательстве четко прописано, что в Киеве именно местная власть отвечает за подготовку теробороны.

Несмотря на недопонимание, после 24 февраля мы все сжали политические амбиции и желания в кулак, вместе активно работали над тем, чтобы противостоять потенциальной оккупации столицы.

Уже 25 февраля были созданы военные администрации, в том числе в Киеве. Ее тогда автоматически возглавил мэр Виталий Кличко, поскольку являлся председателем КГГА. Но уже 1 марта, в момент активных боевых действий вокруг столицы, президент принял решение назначить руководителем военной администрации (Киевской городской военной администрации, КГВА. — Авт.) генерала Николая Жирнова (21 октября 2022 г. его сменил генерал Сергей Попко. — Авт.).

— Как в окружении мэра восприняли назначение Жирнова?

— Ничего наша команда по этому поводу не сказала и продолжала работать с военными, которые были назначены в КГВА, помогали и кооперировались максимально эффективно.

После деоккупации Киевской области мы надеялись, что Киев перестанет быть городом с военной администрацией. Столица тогда оказалась является единственным населенным пунктом с такой администрацией, хотя и находилась далеко от линии активных боевых действий.

— Как Жирнов проявил себя на посту главы КГВА? Казалось, что горвласть с ним сработалась…

— Жирнов оставался в руководстве военной администрации в течение почти всего прошлого года, хотя реальных активных боевых действий, кроме обстрелов со стороны врага, в столице не было.

Мы долгое время считали, что любая политическая дискуссия ведет к дестабилизации и старались максимально ее избегать. Но, к сожалению, из-за амбиций центральной власти, даже во время военного положения, молчание воспринимается как слабость.

"В местном самоуправлении "слуги" видят проблему, а не возможности"

Со временем стало очевидным, что действия КГВА — это прежде всего политический фактор, который направлен на то, чтобы не дать возможности местному самоуправлению реализовывать свои полномочия.

Про битвы за Киев до Кличко и Зеленского

— При президентстве Порошенко вокруг Киева тоже случались некие недоразумения. В чем же реальная причина постоянных трений и скандалов из-за столицы?

— В 2001 году политическое противостояние между президентом Леонидом Кучмой и мэром Киева Александром Омельченко привело их в Конституционный суд, где они пытались четко понять, какие полномочия столицы у местного самоуправления, а какие — у государства.

В 2003 году КСУ вынес решения с пояснениями, имплементацией решения, в которых четко указывалось: подавляющее большинство полномочий КГГА принадлежат местному самоуправлению (на сегодняшний день это от 80% до 90%). И только 10-20% — центральной власти.

Исходя из этого, Конституционный суд постановил, что мэр Киева, который избирается народным голосованием в столице, автоматически должен назначаться главой КГГА по той причине, что в структуре Киевгорадминистрации подавляющее большинство полномочий исполнительной власти принадлежат киевлянам.

Это касается и районных госадминистраций, где примерно такая же ситуация: более 80% полномочий являются правами местного самоуправления. И до января 2022 г. кандидатуры глав РГА (на назначение и увольнение) вносились Киевским городским головой.

А сейчас они фактически назначаются президентом. И мы неоднократно видели попытки "слуг народа" поменять законодательство о столице и фактически усугубить возможность узурпации власти в Киеве.

В первой версии закона о столице, которую подавали "слуги народа", среди правок была позволявшая при малейшем желании президента отстранить действующего мэра и назначать исполняющего обязанности.

"Наказание Кличко выговором противоречит и справедливости, и законодательству"

Во время активной фазы дискуссий, в том числе на уровне международных партнеров (ПАСЕ, Европарламента, Еврокомиссии), мы пытались максимально показать и предлагали перевести видение потенциальных законов о столице (поскольку есть субъективное восприятие со стороны центральной власти) на уровень консультации с европейскими партнерами.

— Почему же тогда не удалось обновить закон о столице?

— Мы предлагали создать группу на уровне представителей разных фракций Киеврады, Киевской городской государственной администрации, чтобы провести полноценную дискуссию относительно инициатив по изменению закона о столице.

Скажу даже больше: по инициативе депутатов из группы УДАР в VIII созыве Верховной Рады (при президентстве Петра Порошенко. — Авт.) нарабатывали закон о столице. Рабочую группу в парламенте предыдущего созыва возглавляла [вице-спикер от "Самопомощи"] Оксана Сыроид. Туда также входили Оксана Продан [из фракции БПП], от Киевской мэрии — Алексей Резников, нынешний министр обороны, и многие другие довольно известные депутаты Верховной Рады из разных фракций.

К сожалению, мы не смогли проголосовать закон из-за действий руководства парламента VIII созыва, других лиц и политических сил. Но такой текст уже был тогда наработан.

Эта версия закона была зарегистрирована, и мы предлагали "слугам народа" (в Верховной Раде IX созыва при президенте Зеленском. — Авт.) провести дискуссию по поводу уже наработанного законопроекта.

— Как реагировали в СН на ваше предложение?

— К сожалению, обратной связи мы не получили, нормальной политической дискуссии тоже не было. Что же касается следующих законодательных инициатив по Киеву, то мы видели постоянные попытки провести законы о столице, которые часто несли различные риски в связи с ангажированностью тех людей, которые их писали.

О наказании мэра Киева

— После трагедии в Деснянском районе с жертвами из-за закрытого убежища и последующей ревизии — Кличко и Попко получили выговоры. Почему это наказание вы считаете несправедливым?

— Если ты хочешь кого-то наказать за плохую работу, то должен дать ему полномочия. А в ситуации с выговором Виталию Кличко у КГГА они отсутствовали в связи с тем, что не была ликвидирована военная администрация.

Исходя из закона о военных администрациях, КГГА является юридической "пустышкой". Все полномочия — у КГВА, для которой и прописаны вопросы гражданской защиты, подготовки к обороне столицы и много других. Весь перечень содержится в законе о военно-гражданских администрациях.

В этом документе, есть и разногласия, юридический коллапс, связанный с несовершенством данного закона. Ведь там учитывают только области и районы в областях, но не учитывают Киев как город с особым статусом, являющийся столицей Украины. Это и позволяло центральной власти практически перенять на себя все права исполнительной власти на уровне Киевской городской военной администрации.

"Слугам" не надо бояться городов"

Мы со своей стороны неоднократно делали акцент на том, что необходимо более четко разграничить полномочия местного самоуправления и военной администрации на уровне столицы. К сожалению, дальше дискуссии со стороны центральной власти это не зашло.

Поэтому, исходя из политических заявлений президента, мы видим, что он хотел политически наказать Кличко именно как мэра Киева. Однако выговор ему вынесли как главе Киевской горгосадминистрации.

— Почему в ОП захотели наказать мэра столицы?

— Наказание Виталия Кличко выговором со стороны президента и Кабинета министров противоречит и справедливости, и законодательству. Это все надо рассматривать с точки зрения будущих политических амбиций конкретной партии — "Слуги народа".

О попытках уволить Кличко

— Для чего тогда поднимают вопрос, что Кличко могут снять с поста главы горгосадминистрации? Исходя из ваших слов, замена Кличко в КГГА во время войны никак не изменит систему управления городом.

— Это все делается, чтобы в будущем инициировать снятие Кличко с поста главы КГГА во время военного положения, а после его завершения — во время начала избирательных процессов (парламентских, президентских или каких-либо других выборов) — первые 8-12 месяцев исполнительная местная власть фактически подчинялась напрямую центральной.

Ведь, в случае завершения военного положения, все полномочия от КГВА возвращались бы в КГГА. Тогда (моделируем ситуацию) в Киевгорадминистрации у руля был бы уже представитель президента, центральной власти и "слуг народа".

— Разве столица не может оперативно восстановить свои права местного самоуправления?

— По окончании войны, пройдет до года, пока Киеврада примет соответствующие решения о том, чтобы забрать от КГВА и районных администраций делегированные полномочия, создать свои субъекты управления на уровне исполнительной власти в столице.

Если это еще не будет блокироваться на уровне судов. Ведь известно, что по звонку из одного "высокого" кабинета судей убеждают в нужной позиции в противостоянии с местным самоуправлением – пример Чернигова, а теперь — и Киева. Ведь если не послушают, то и суд могут ликвидировать.

Не все суды готовы проявлять волю к независимым решениям. Именно так и появляются иски по Чернигову (об отстранении Владислава Атрошенко от должности городского головы, — Авт.) во Львовском районном суде, где нет воли на справедливое решение.

А все из-за желания взять под контроль местное самоуправление страны.

— По такой логике, попытки надавить на Киев, на мэра, будут продолжаться. Или все ограничится выговором, и конфликт Кличко и ОП снова перетечет в замороженную стадию?

— Это какой-то странный план со стороны "слуг народа". Я не до конца понимаю, кто именно его режиссирует. Нужно им задавать этот вопрос, кто у них курирует данную тематику.

Не мы начали противостояние, однако мы вынуждены публично об этом заявлять. Поскольку, напомню, молчание — это слабость, так считают "слуги". В местном самоуправлении они видят проблему, а не возможности.

"Слугам" не надо бояться городов, города — это опора демократии, государственности, свобод и развития.

— Уточните еще раз: юридически выговор вынесен, а теоретически в будущем могут и дальше выносить, и сколько их может быть? Какие политические последствия этих выговоров?

— По закону, если в течение года будет больше одного, то есть основания для увольнения. Скорее всего, они создают мотивацию, чтобы в будущем еще раз вынести политически мотивированный выговор и инициировать замену Кличко на должности руководителя КГГА.

*О скандалах с укрытиями, ревизии министра Камышина, слухах о назначении Кима вместо Кличко и коллаборантах — читайте во второй части интервью, которое выйдет во вторник, 1 августа, утром.