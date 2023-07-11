"Мне многое есть сказать": о чем Кличко поговорил бы с Зеленским при встрече

Последнее общение мэр столицы и президента было более года назад

Городской глава Киева Виталий Кличко не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским с начала полномасштабной войны в стране, но ему есть что сказать гаранту при встрече.

Об этом мэр рассказал в интервью "Бабелю".

"Мне многое есть сказать. К примеру, хотел бы сказать, что очень деструктивно и непонятно для украинцев выглядит, когда внутри страны некоторые политики занимаются противостоянием в разгар войны", — отметил Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что такое поведение очень немудрено выглядит в глазах наших зарубежных партнеров, которые помогают стране.

"Единство всех ветвей власти, единство всех украинцев перед вызовом существованию страны — это залог победы, президент", — подчеркнул городской глава Киева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Виталий Кличко ответил на вопрос журналистов о якобы войне между ним и Офисом президента, который пытается найти ему замену и рассматривает разные кандидатуры на место главы Киевской городской государственной администрации. Он заявил, что выборы мэра могут состояться не ранее 2025 года и надеется, что Зеленский не станет нарушать закон и смещать их.