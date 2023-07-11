Кличко объяснил, почему в Киеве сложилась угрожающая ситуация с жизнеобеспечением города

Мы готовимся к зиме, а к земле должны готовиться орки, говорит мэр Киева Виталий Кличко

В Киеве сложилась угрожающая ситуация для жизнеобеспечения города. Сейчас идет подготовка к зиме, которая, по прогнозам, может быть еще тяжелее предыдущей.

Чего ждать киевлянам, будет ли свет и тепло – рассказал сайту "Бабель" мэр Киева Виталий Кличко.

В настоящее время в столице продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру. "Готовимся к зиме. Не к земле, а к зиме [смеется]. К земле должны готовиться орки", — шутит Виталий Кличко. Между тем, провели гидравлические испытания на подавляющем большинстве теплосетей. Также заменили отдельные наиболее аварийные участки сетей.

Однако одной из ключевых проблем остается давление со стороны ОП, отмечает Виталий Кличко. Когда на всех коммунальных предприятиях продолжаются многочисленные обыски, это парализует работу коммунальщиков и дестабилизирует систему управления городом. По надуманным причинам под домашним арестом находится руководитель департамента ЖКХ, отвечающий за подготовку к отопительному сезону, говорит мэр.

"Сейчас выбивают руководителей департаментов и предприятий критической инфраструктуры столицы. Это реально угрожающая ситуация для жизнеобеспечения города", - убежден глава Киева и обвиняет центральную власть.

Он говорит, причина – создать так называемый медийный фон, будто в городе все плохо: "Я еще раз хочу подчеркнуть: если подтверждаются факты коррупции, я благодарен правоохранителям за их работу. И многие материалы мы сами им передаем по результатам проверок департамента внутреннего аудита КГГА. Но если начинаются манипуляции, чтобы облить грязью, а потом эти дела лопаются в судах, как мыльный пузырь, то это — попытка дискредитации городских властей».

Предугадать следующие шаги россии невозможно, отмечает мэр Киева. Будет ли вода? Будет ли свет? Стоит ли людям сейчас, пока скидки, покупать генераторы, [зарядные станции] EcoFlow? Каждый решает сам. Что касается системы противовоздушной обороны, то сейчас украинцы гораздо больше защищены, чем в прошлую зиму, когда атаки на критическую инфраструктуру были главной целью. Но расслабляться не нужно.

Напомним, Украина пережила тяжелую в энергетическом и военном смысле зиму