Кличко пояснив, чому в Києві склалася загрозлива ситуація із життєзабезпеченням міста

Ми готуємося до зими, а до землі повинні готуватися орки, каже мер Києва Віталій Кличко

У Києві склалася загрозлива ситуація для життєзабезпечення міста. Наразі триває підготовка до зими, яка, за прогнозами, може бути ще важчою за попередню.

Чого очікувати киянам, чи буде світло і тепло – розповів сайту "Бабель" мер Києва Віталій Кличко.

Наразі у столиці продовжують відновлювати критичну інфраструктуру. "Готуємося до зими. Не до землі, а до зими [сміється]. До землі повинні готуватися орки", — жартує Віталій Кличко. Тим часом, здійснили гідравлічні випробування на переважній більшості тепломереж. Також замінили окремі найбільш аварійні ділянки мереж.

Проте, однією з ключових проблем лишається тиск з боку ОП, наголошує Віталій Кличко. Коли на всіх комунальних підприємствах тривають численні обшуки — це паралізує роботу комунальників і дестабілізує систему управління містом. За надуманими причинами під домашнім арештом перебуває керівник департаменту ЖКГ, який відповідає за підготовку до опалювального сезону, каже мер.

"Зараз вибивають керівників департаментів і підприємств критичної інфраструктури столиці. Це реально загрозлива ситуація для життєзабезпечення міста", — переконаний очільник Києва та звинувачує центральну владу.

Він каже, причина – створити так званий медійний фон, ніби в місті все погано: "Я ще раз хочу підкреслити: якщо підтверджуються факти корупції, я вдячний правоохоронцям за їхню роботу. І багато матеріалів ми самі їм передаємо за результатами перевірок департаменту внутрішнього аудиту КМДА. Але якщо починаються маніпуляції, щоб облити брудом, а потім ці справи лопаються в судах, як мильна бульбашка, то це — намагання дискредитації міської влади".

Передбачити наступні кроки росії неможливо, наголошує мер Києва. Чи буде вода? Чи буде світло? Чи варто людям зараз, поки знижки, купувати генератори, [зарядні станції] EcoFlow? Кожен вирішує сам. Що стосується системи протиповітряної оборони, то зараз українці набагато більше захищені, аніж минулої зими, коли атаки на критичну інфраструктуру були головною метою. Але розслаблятися не потрібно.

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