Готовь сани летом: грозит ли Украине новый блэкаут и срыв отопительного сезона

Эксперты рассказали "Телеграфу" о военных и энергетических вызовах

Украина пережила тяжелейшую в энергетическом и военном смысле зиму, вскоре за спиной останется вторая весна полномасштабной войны.

Несмотря на то, что прогнозировать что-либо в динамично меняющейся ситуации крайне сложно, "Телеграф" расспросил экспертов о том, какие энергетические и военные вызовы несет лето-2023, что следует учесть при подготовке к новому отопительному сезону, о наших наступательных и вообще безопасностных действиях.

О наступлении, снарядом голоде и сакральной дате

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что на данной этапе всё видится как долгоиграющий, вялотекущий конфликт с некоторыми всплесками.

"Лето точно будет очень горячим, – прогнозирует он. – Очевидно, что украинская армия накопила немало ресурсов для проведения контрнаступления. Где оно будет, когда, какими силами и средствами – это военная тайна. И периодически появляющиеся рассуждения о наиболее вероятных направлениях удара могут быть просто туманом войны с целью ввести противника в заблуждение. Основная задача Сил обороны остается прежней – деоккупация Украины в международно признанных границах 1991 года. При этом, если у нас не будет достаточно боеприпасов, нужной военной техники, дальнобойных ракет, – вряд ли стоит рассчитывать на масштабные изменения на поле боя в пользу наших Сил обороны. Авиация тоже важный фактор, но не определяющий".

Понятно, продолжает полковник, что россияне тоже готовятся к серьезным боям. И тоже копят ресурсы.

"В том числе на территории Белгородской области. Туда стянули немало военной техники, боеприпасов, сосредоточили немало личного состава. Как и на оккупированном юге Запорожской области. В данный момент цели противника – удержать сухопутный коридор в Крым, а также осуществить полную оккупацию Донецкой и Луганской областей", – поясняет Владислав Селезнев.

Он не сомневается, что рф продолжит активные поиски боеприпасов – ракет, снарядов. Российская промышленность, отмечает эксперт, не способна изготавливать такое количество снарядов, чтобы держать темп артиллерийского огня на нужном захватчикам уровне (от 20 до 60 тысяч снарядов ежедневно). А снарядный голод дает о себе знать – о чем говорят соответствующие заявления главаря ЧВК "Вагнер" пригожина.

Владислав Селезнев предполагает, что дипломатической корпус армии страны-агрессора будет и летом искать альтернативные источники утоления снарядного голода. В Иране, Северной Корее, возможно, в Китае.

"Ну а российские военные попытаются реализовать свое численное преимущество (в живой силе и технике) на тех или иных участках фронта, – считает полковник. – Особенно на восточной части российско-украинского фронта – от Купянска до Угледара. В Херсонской области линия фронта более-менее стабилизирована. Она сейчас проходит по Днепру, форсировать который не имеют возможности ни оккупанты, ни наши Силы обороны. Что касается временно оккупированного юга Запорожской области, то там рельеф местности не позволяет проводить скрытую подготовку ресурсов для проведения масштабной атаки".

Территория Республики Беларусь (РБ), скорее всего, и далее будет использоваться рф для дислокации нескольких истребителей штурмовой авиации, создания оттуда предпосылок угрозы для нас. Но вряд ли для чего-то большего, прогнозирует эксперт.

"И, понятно, территория РБ продолжит использоваться россиянами как ремонтно-восстановительный хаб для своей техники и центр подготовки мобилизованных. При этом скрытая мобилизация будет в рф продолжаться. Реперная точка (критерий отсчета), думаю, придется на 9 мая.

Решится ли путин объявить полную мобилизацию, в том числе российской экономики (что, естественно, отразится на всём ходе войны, включая летнюю кампанию)? Сложно сказать. Но это фактически единственный шанс рф получить вероятность успеха на поле боя. В рамках скрытой мобилизации страна-агрессор ставит в строй сейчас около 20 тысяч человек. Но это просто латание дыр. Потому что примерно такое же количество, если не больше, россияне ежемесячно теряют убитыми и ранеными", – поясняет полковник.

Что будет делать российская армия – и как ее будет "есть" украинская

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак предполагает, что, вероятнее всего, на протяжении оставшихся недель весны и всего лета-2023 противник сконцентрируется на следующих задачах:

ракетные атаки прифронтовых регионов с целью срыва украинского контрнаступления;

обстрелы дронами-камикадзе глубоких тылов Украины исключительно с целью террора и поддержания напряженной обстановки в украинском обществе;

проведение массовых информационных кампаний на тему: "следующую зиму Украина точно не переживет – и уже сейчас необходимы мирные переговоры".

"Также войска рф, наверняка, попробуют сорвать летний сбор урожая в Украине, параллельно разрушая ракетами складские помещения с новым урожаем, в частности с пшеницей. Основная задача таких действий – сформировать искусственные предпосылки к голоду или дефициту продовольствия как в Украине, так и в тех странах, которые покупают нашу сельскохозяйственную продукцию", – поясняет Иван Ступак.

Он подчеркивает, прогнозы относительно украинского контрнаступления (в том числе его летних фаз) – это невероятно неблагодарная вещь.

"Одно лишь можно смело утверждать: украинская армия будет "есть" российского слона по частям", – уверяет эксперт.

На что стоит обратить внимание гражданским

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович уверен, что основные вызовы лета – это военные и энергетические.

"Энергетические вызовы, это как мы слышим, вероятность новых отключений, хотя с учетом событий прошедшей зимы население должно быть к этому готово, – поясняет эксперт. – А с военной точки зрения – это возобновившиеся воздушные атаки, которые снова приводят к жертвам среди мирного населения".

Вероятность таких атак может вырасти, предупреждает эксперт. Враг ожидает нашего контрнаступления и пытается воздействовать на нашу логистику. Но итог трагичен как раз для мирных жителей.

"Я не вправе советовать, что нужно учитывать военным и как именно готовиться к контрнаступлению, но гражданскому населению стоит обратить внимание именно на эти факторы – энергетика и ракетные удары по городам", – предупреждает Денис Попович.

Энергетические вызовы

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб рассказала об энергетических вызовах лета и необходимости уже сейчас готовиться к новому отопительному сезону.

"Традиционно в весенние и летние месяцы в энергосистеме Украины наблюдался избыток мощности, поэтому теплое время года мы использовали для того, чтобы накопить ресурс прочности и подготовить отрасль к новому отопительному сезону. К сожалению, в этом году из-за российского ракетного террора энергетическая система находится в крайне тяжелом состоянии, – подчеркивает эксперт. – Если весной Украине удавалось балансировать энергосистему и избегать отключений, уже летом существует риск, что в системе снова возникнет дефицит. Во-первых, закончится паводок, соответственно, гидростанции будут меньше производить электроэнергии. Во-вторых, вероятно, некоторые из атомных блоков придется вывести на плановые ремонты. В июле-августе традиционно возникнет пик потребления. Из-за жары украинцы включат системы замораживания и охлаждения".

По словам Виктории Гриб, покрыть дефицит можно импортом, а также восстановлением поврежденных мощностей. Но средств на это критически не хватает.

"Кроме того, – продолжает она, – есть проблемы с экспортом, который из-за ряда факторов полноценно так и не заработал, а значит, мы не получили дополнительных средств на ремонты".

В таких обстоятельствах, акцентирует нардеп, особенно важно позаботиться о маневровой генерации, стабилизирующей энергосистему в критический период.

"Для этого нужно максимально поддержать тепловую генерацию, украинских шахтеров, – считает Виктория Гриб. – Лето пройдет очень быстро, а следующий зимний период по понятным причинам будет не менее тяжелым, чем предыдущий. Плюс – не стоит забывать о накоплении газа. Необходимо уже сейчас позаботиться, чтобы все имеющиеся генерирующие мощности могли в случае необходимости поддержать стабильный баланс в энергосистеме. Мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать очередного блэкаута".

Невыученные уроки и опасные надежды

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук согласен с тем, что в энергетическом смысле лето может быть весьма проблемным. Дефицит в энергосистеме будет расти, поясняет он, потому что выведут в ремонт блоки АЭС и ТЭС. Соответственно, будет меньше вырабатываться электроэнергии. Если ее импортировать, это позволит лишь частично закрыть потребности.

"Потребление электроэнергии у нас упало примерно на 40% из-за полномасштабной войны. Если ранее Украина потребляла около 150 млрд кВт-ч в год, то сейчас – менее 100 млрд. Но риски и вызовы остаются очень серьезными. И задачи следующего отопительного сезона абсолютно не изменились. Как в фильме "День сурка". Всё будет повторяться, если война не закончится. Всё те же риски ракетных ударов, начиная с октября. При этом они значительно возрастают. Мы вынесли урок лишь в смысле необходимости вырубать энергетику, если есть вероятность нанесения ракетных ударов по ее объектам. Тогда уменьшаются риски большего повреждения подстанций, а также дополнительной нагрузки (когда резко обрубается большая линия) на блоки тепловых электростанций (ТЭС) и АЭС", – поясняет Юрий Корольчук.

По словам эксперта, если грядущая зима окажется более холодной, мы без электроэнергии будем сидеть куда дольше, чем в прошлую.

"Оперативные ремонты позволили вывести подстанции, линии электропередачи на определенный технический уровень пропуска электроэнергии. Но этого мало, – уверяет он. – И когда в марте на запад Украины обрушилось похолодание, около половины регионов там остались без электроэнергии примерно на сутки. Ранее такого не было. Любая дополнительная нагрузка, и соединение разрывается со всеми вытекающими последствиями. Нужны капитальные ремонты подстанций, которые пока не делаются. И даже не планируются. Денег нет. Оборудования – тоже. Мы собрали практически всё, что было можно, по бывшим странам СССР и странам бывшего соцлагеря. Всё остальное оборудование требует очень длительного времени, чтобы приспособить его под нашу энергосистему".

Юрий Корольчук рассказал, что высказываются идеи в стиле купить блоки по 100-200 МВт и поставить их в ключевых регионах, испытывающих наибольшие проблемы, традиционно дефицитных в смысле электроэнергии (Киевская, Одесская, Харьковская, Львовская области). Это дорого. Но реалистично и стратегически правильно, считает он.

"На типовых электростанциях стоят, к примеру, пять блоков по 300 МВт. А тут есть идея поставить один 100+200 МВт или 100+100+100 МВт. Да, по нему тоже могут попасть. Но это была хотя бы попытка создать альтернативу общей энергосистеме. Некий дополнительный источник для выработки электроэнергии, который потом, по завершении войны, можно было бы интегрировать в общую энергосистему, – поясняет эксперт. – Потому что маленькие блоки – по 1 МВт, даже по 20 МВт — являются, по сути, большими генераторами. И проходят именно так – как бензиновые, дизельные, газовые генераторы, которые в единую энергосистему не подключишь. Они фактически станут бесполезны после войны. Так что это не выход из ситуации. Да их и не так много".

Это если говорить об электроэнергии. Что касается газа, мы уроков вообще не вынесли, считает Юрий Корольчук.

"Мы прожили зиму, продолжая транзит российского газа, делая вид, что это нормально даже во время войны. Да, это гарантировало стабильные поставки газа потребителям внутри Украины, потому что было давление в системе. Но уроков – никаких… Следует обязательно накапливать запасы газа, закачивать в подземные хранилища. Нам нужно купить где-то 3 млрд кубов. Парадокс, что Чернышов, который сейчас в "Нафтогазе", когда был в правительстве, говорил о необходимости накопить 18 млрд кубометров газа. А сейчас, перейдя в "Нафтогаз", уверяет, что нам хватит и 15 млрд. Не хватит! Особенно, если россияне отключат транзит", – предупреждает эксперт.

Уголь также надо закупать-накапливать, уверен он.

"В ДТЭК уже проблемы, потому что снижается добыча угля. Летом они будут его сжигать более активно, а ведь надо восполнять запасы. И если придет реальная зима (морозная), а нее ее подобие, что очень выручило нас в этот раз, угля может не хватить, – считает Юрий Корольчук. – Соберут, к примеру, 1,5 млн тонн, скажут – нам хватит. В стабильных условиях, при мягкой зиме – возможно. Но можем ли мы так рисковать, рассчитывая на "авось"? Такое впечатление, что люди, ответственные у нас за подготовку к отопительному сезону, рассчитывают либо на некое очередное чудо, либо на то, что война к следующей зиме прекратится или хотя бы приостановится".