"Влада розповідає, а кияни вірять!": еколог б'є на сполох через проблему в столиці

Ситуація з кількістю парків і скверів у столиці виявилася гнітючою

Київ неодноразово входив до рейтингів найзеленіших мегаполісів не лише Європи, а й цілої планети. Однак насправді виявилося, що ситуація з озелененням в українській столиці виглядає дуже гнітюче.

На цьому наголосив член Всесвітньої комісії з охоронних територій Міжнародної спілки охорони природи, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко в інтерв’ю "Телеграфу". Він вважає, що за мера Кличка столиця стрімко втрачає зелені зони, а довкола всі намагаються не звертати на це увагу.

Так, експерт переконаний, що в столиці є безліч проблем, які намагається приховати від населення і під будь-яким приводом "замаскувати" місцева влада. Володимир Борейка заявив, що киян майстерно "водять за ніс",

"Влада нам розповідає, що у Києві збільшуються зелені зони. І кияни вірять! Соціологи провели дослідження: третина населення вірять, що зелені території зростають, третина — що стоїть на місці, третина вважає, як я, що зменшується".

Я довго хотів розібратися та довести це зменшення офіційно. Ми із колегами провели дослідження. Взяли парки – вони у нас виділені, кадастровані. Їх у нас 128, але ми вивчили половину — 63 "зеленбудівські" парки станом на 2013 рік та на 2023-й. Надіслали запит від депутатів Київради — яку площу на сьогодні мають ці парки", — зазначив експерт.

Інтерес до цієї теми у Володимира Борейка виник не просто. Все почалося з того, що він разом із колегою почав працювати над присвоєнням заповідного статусу одному з парків.

"Ми з колегою почали "заповідати" (працювати над присвоєнням заповідного статусу. — Ред .) один із парків. У 2013 році його площа була 90 гектарів, а зараз — 45. Я подумав, що те саме і за іншими.

Ми підраховуємо відповіді "Зеленбуду" і бачимо, що з 63 парків — 26 скоротили свої площі, з них шість зменшилися вдвічі. Це майже 400 гектарів. Екстраполуємо на 128 парків, отримуємо, що за 10 років за мера Кличка площа парків у Києві зменшилася на 800 гектарів", - наголошує Володимир Борейко.

Також експерт вказує на те, що столичні зелені зони, парки та сквери активно забудовуються та поступово "обростають" розважальними центрами, боулінг-клубами та ресторанами.

"І це лише парки. Дивимося, що там розміщено? Автостоянка. Автозаправка. Гендель. Церква. Навіть у Бабин Яр намагалися влізти рік тому.

Далі ми з колегою "заповідаємо" урочище Покол (частина Голосіївського ландшафтного парку в Києві. - Ред .). Там 45 гектарів забрав ЖК "Svetlo Park", залишилося 45. Ксенія Семенова (екологічно активний депутат Київради – Ред .) робить депутатський запит, нам показують документацію.

Виявляється, згідно з "Програмою використання та охорони земель Києва", Інститут земельних відносин розробив зміну цільового використання на такий-то кадастровий номер площею 41 гектар — це і є цей Покол. Була зелена зона, зараз рекреаційна земля під забудову. Що таке рекреаційна земля – генделики, боулінг-клуби тощо. Це ще не затверджено, але вже проект зроблено. Хоча ця територія під "Зеленбудом", там навіть їхня "контора" є.

Отак повільне повзуче знищення парків і відбувається. А влада розповідає: "Подивіться, який ми зробили парк "Наталка"!" ", — зазначає Володимир Борейко.

Експерт у розмові з журналістами також звернув увагу на те, що столичний парк "Наталка" 10 років тому був утричі ширшим. На жаль, пересічним громадянам місцева влада про це не розповідає.

"А якщо ми беремо зелені зони! Наприклад, острів Галерний. Це дика природа, не підстрижена, не огламурена трава. Там десятки видів червонокнижних рослин, там білохвостий орлан літає. Причому це не парк, це поки не зафіксована зелена зона. І що? Вона йде під забудову. Ми боремося за урочище Циганщина. Що це таке? Це балка з лісом, поряд — дуби, рештки діброви. Дивимося кадастровий план — під забудову", — резюмує експерт.

Більше про найбільші екологічні проблеми Києва ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю з членом Всесвітньої комісії з охоронних територій Міжнародної спілки охорони природи, директором Київського еколого-культурного центру Володимиром Борейком під назвою " Зелені зони перетворили на генделики". Інтерв’ю про екологію Києва — забудови, вирубування та (без)дія влади".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві може бути зірвано опалювальний сезон. Як виявилося, тільки лише Києву влада заборгувала 6.8 мільярдів гривень. Мер Києва Віталій Кличко має намір звернутися до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею в рамках компенсації різниці у тарифах на тепло та водопостачання. А якщо ні, то опалювальний сезон може бути під загрозою.