"Постраждалих немає, задоволені є": річка із справжнього вина в Португалії вразила мережу (відео)

Аварія дивом не призвела до екологічної катастрофи

У Португалії сталася незвичайна надзвичайна подія, а місцеві жителі змогли на власні очі побачити, як у прямому розумінні течуть винні річки.

Як повідомляє місцеве видання JN, подія сталася в місті Левіра на потужностях винокурні Levira Distillery, де з якоїсь причини вибухнули два резервуари з вином.

Що стало причиною аварії наразі невідомо, але після неї співробітники компанії вирішили спустити готове вино прямо по вулицях міста, щоб уникнути його потрапляння до річки Сертіма, оскільки це могло б потенційно призвести до екологічної катастрофи.

На місце прибули команди рятувальників, які вичерпали рідину та відправили її на очисні станції. За попередньою інформацією, влучення вин у річку вдалося уникнути, а постраждалих під час інциденту не було.

Компанія, яка володіє винокурнею, зобов’язалася провести прибирання наслідків у місті та компенсувати збитки власним коштом. Водночас міська рада вже висловила стурбованість через збитки, які понесе компанія після виплат усі компенсації.

Користувачі мережі не могли пройти повз подібну подію і вже висловили жаль щодо того, що сталося.

Як повідомлялося раніше, на початку вересня відомий американський фестиваль Burning Man, який проводиться в пустелі, залило несподіваними дощами. Через бруд учасники деякий час не могли виїхати звідти.