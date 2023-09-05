У Великобританії зняли "фіксика": він наводив порядок у гаражі ночами (відео)

Загадкового помічника вирішили зняти на відео

Житель Великобританії виявив у своєму гаражі справжнього "фіксика", який прибирав за ним безлад і складав інструменти у призначений для них контейнер.

Вирішивши дізнатися, хто допомагає йому підтримувати чистоту та порядок, він установив камеру. Відповідне відео було опубліковано на сторінці STARLINK у Twitter.

Як виявилось, ніякої магії в гаражі чоловіка не відбувається ночами. А його помічницею стала звичайна миша. Дочекавшись, поки власник приміщення піде, вона пробиралася на стіл, де знаходилися інструменти, і починала розкладати їх по своїх місцях.

Хапаючи зубами цвяхи та інші речі, що лежать не там де треба, мишка збиралася їх і відносила до спеціальної скриньки. Судячи з кадрів, іноді їй доводилося докладати чималих зусиль, щоб навести лад.

Звірятко викликало розчулення у користувачів мережі й ті навіть поцікавилися, що потрібно зробити, щоб завести собі таку старанну помічницю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомлявся із зооволонтерами та дізнався, як вони працюють під час війни в Україні та з якими труднощами стикаються.