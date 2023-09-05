В Великобритании запечатлели "фиксика": он наводил порядок в гараже по ночам (видео)

Загадочного помощника решили снять на видео

Житель Великобритании обнаружил в своем гараже настоящего "фиксика", который убирал за ним беспорядок и складывал инструменты в предназначенный для них контейнер.

Решив узнать, кто помогает ему поддерживать чистоту и порядок, он установил камеру. Соответствующее видео было опубликовано на странице STARLINK в Twitter.

Как оказалось, никакой магии в гараже мужчины не происходит по ночам. А его помощницей стала обыкновенная мышь. Дождавшись, пока владелец помещения уйдет, она пробиралась на стол, где находились инструменты, и принималась раскладывать их по своим местам.

Хватая зубами гвозди и прочие вещи, лежащие не так где нужно, мышка собиралась их и относила в специальный ящик. Судя по кадрам, иногда ей приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы навести порядок.

Зверушка вызвала умиление у пользователей сети и те даже поинтересовались, что нужно сделать, чтобы завести себе такую усердную помощницу.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщался с зооволонтерами и узнал, как они работают во время войны в Украине и с какими трудностями сталкиваются.