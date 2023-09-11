"Пострадавших нет, довольные есть": река из настоящего вина в Португалии впечатлила сеть (видео)

Авария чудом не привела к экологической катастрофе

В Португалии случилось необычное чрезвычайное происшествие, а местные жители смогли своими глазами увидеть как в прямом смысле текут винные реки.

Как информирует местное издание JN, происшествие произошло в городе Левира на мощностях винокурни Levira Distillery, где по какой-то причине взорвались два резервуара с вином.

Что стало причиной аварии пока неизвестно, но после нее сотрудники компании решили спустить готовое вино прямо по улицам города, чтобы избежать его попадания в реку Сертима, так как это могло бы потенциально привести к экологической катастрофе.

На место прибыли команды спасателей, которые вычерпали жидкость и отправили ее на очистительные станции. По предварительной информации, попадания вина в реку удалось избежать, а пострадавших в ходе инцидента не было.

Компания, которая владеет винокурней обязалась провести уборку последствий в городе и компенсировать ущерб за свой счет. Вместе с тем городской совет уже выразил обеспокоенность из-за убытков, который понесет компания после выплат все компенсации.

Пользователи сети не могли пройти мимо подобного происшествия и уже выразили сожаление относительно произошедшего.

Как сообщалось ранее, в начале сентября известный американский фестиваль "Burning Man", который проводится в пустыне, залило неожиданными дождями. Из-за образовавшейся грязи участники некоторое время не могли уехать оттуда.