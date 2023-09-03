На фестивале Burning Man из-за непогоды застряли тысячи людей, есть погибший: фото, видео

Участникам рекомендуется экономить еду, воду и топливо и укрываться в безопасном месте

Американский фестиваль "Burning Man", который, к слову, в этом году открывала украинская скульптура, залило ливнем. Непогода уже убила одного человека.

Как информирует BBC, тысячи людей, приехавших на фестиваль, оказались в заложниках пустыни. Из-за ливня земля превратилась в глубокую скользкую грязь и люди не могут уехать. Дороги туда и обратно закрыты, так как автомобили с трудом могут по ним проехать.

Организаторы уже заявили, что вождение автомобилей запрещено, пока песок не высохнет (за исключением служб экстренной помощи). При этом синоптики предсказывают, что дождь продолжится, а власти говорят, что может пройти несколько дней, прежде чем земля просохнет настолько, чтобы по ней можно было выехать из пустыни.

"Участникам рекомендуется экономить еду, воду и топливо и укрываться в безопасном месте", — говорится в заявлении организаторов.

До того как пошел дождь, на фестиваль прибыли более 70 000 человек, и точное количество тех, кто все еще остается в пустыне, неизвестно.

Для справки: Burning Man – одно из самых культовых событий в мировой культуре, на которую художники со всего мира привозят свои работы. Событие проходит с 27 августа по 4 сентября в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США).

Напомним, ранее мы писали о ярком видео украинской работы на культовом фестивале "Burning Man" в США.