На фестивалі Burning Man через негоду застрягли тисячі людей, є загиблий: фото, відео

Учасникам рекомендується економити їжу, воду та паливо та ховатися у безпечному місці

Американський фестиваль Burning Man, який, до речі, цього року відкривала українська скульптура, затопило після потужної зливи. Негода вже вбила одну людину.

Як інформує ВВС, тисячі людей, які приїхали на фестиваль, опинилися в заручниках пустелі. З-за зливи земля перетворилася на глибокий слизький бруд і люди не можуть виїхати. Дороги туди і назад закриті, тому що автомобілі насилу можуть ними проїхати.

Організатори вже заявили, що керування автомобілем заборонено, поки пісок не висохне (за винятком служб екстреної допомоги). При цьому синоптики передбачають, що дощ продовжиться, а влада каже, що може пройти кілька днів, перш ніж земля просохне настільки, щоб по ній можна було виїхати з пустелі.

"Учасникам рекомендується економити їжу, воду та паливо та ховатися у безпечному місці", — йдеться у заяві організаторів.

До того, як пішов дощ, на фестиваль прибули понад 70 000 людей, і точна кількість тих, хто все ще залишається в пустелі, невідома.

Для довідки: Burning Man – одна з найкультовіших подій у світовій культурі, на яку митці з усього світу привозять свої роботи. Подія відбувається з 27 серпня по 4 вересня в пустелі Блек-Рок у штаті Невада (США).

Нагадаємо, раніше ми писали про яскраве відео української роботи на культовому фестивалі Burning Man у США.