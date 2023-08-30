"Завтра Україна пролунає": волонтер анонсував яскраву подію у США

Робота українських художників уперше була представлена на Burning Man у 2015-му році

Цього року у пустелі штату Невада (США) на одній із найбільших творчих подій року – Burning Man буде представлена українська робота. Вона буде про Україну та про кожного її мешканця.

Про це у Facebook написав волонтер, громадський діяч, засновник та керівник благодійного фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега. Автор проекту – Еллен Лопаткіна.

"Вона оббита дошками так як ми оббиваємо памʼятники, щоб вберегти їх від обстрілів. Але завтра ці дошки згорять і у взаємодії з вогнем щось народиться. Щось, що пройшло крізь вогонь і стало сильнішим ніж будь коли до цього. Щось дуже схоже на Україну і кожного з нас", — розповів він.

Віталій Дейнега додав, що ця скульптура буде спалена першою на Burning Man. Він зазначив, що не пригадує, чи раніше були скульптури, які через спалення народжувалися, а не зникали.

"Я думаю що завтра Україна пролунає в усіх куточках планети не з війною, а з мистецтвом. Мало хто розуміє наскільки це зараз важливо. Особливо в США", — пише він.

Для довідки: Burning Man — це щорічний восьмиденний захід, що відбувається в США, штат Невада, в пустелі Блек-Рок, в ході якого в пустелі встановлюються твори сучасного мистецтва. У ході дійства їх спалюють. Кульмінація відбувається в суботу після заходу сонця, коли спалюють величезну дерев’яну статую людини. За задумом організаторів, це не фестиваль, а мистецький перформанс та соціальний експеримент радикального самовираження. Роботу українських художників уперше було представлено на Burning Man у 2015-му році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дві українські художниці, які втекли від повномасштабної війни до Японії, прикрасили стіни свого навчального закладу в Осаці. Вони створили мурал, який поєднав японську міфологію та український контекст.