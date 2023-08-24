Дракон на вітчизняний лад: українки в Японії створили оригінальний мурал (фото)

Українські таланти створюють мистецтво по всьому світу

Дві українські художниці, які втекли від повномасштабної війни до Японії, прикрасили стіни свого навчального закладу в Осаці. Вони створили мурал, який поєднав японську міфологію та український контекст.

Художниці Ніна Бучева (42 роки) та Дарина Тернова (21 рік) намалювали гігантського дракона на стіні технічного училища в Осаці, де вони вивчають японську мову. Про це повідомляє Yomiuri.

Бажаючи підкреслити дружні відносини між Японією та Україною, школа замовила настінний малюнок. Дракон виконаний в українських синьо-жовтих кольорах і має розмір близько 10 метрів завдовжки та 2 метри завширшки. Картина натхнена відомою японською легендою про коропа, який довго боровся з течією і завдяки своїм зусиллям перетворився на могутнього дракона. Розпис символізує прагнення України до розвитку та миру.

Митці перед своєю картиною

Обидві художниці родом зі сходу України і перебралися до Японії, коли їхні будинки потрапили під окупацію Росії. Зараз Ніна і Дар’я проживають у муніципальному житлі, наданому містом Осака, і навчаються в школі за підтримки Товариства українських студентів (JSUS), що об’єднує близько 40 шкіл японської мови по всій країні.

Дар’я переїхала до Японії разом із рідними.

"Моя родина дуже турбувалася через переїзд до Японії, але тепер вони почуваються спокійними. Я ніколи не перестану бути вдячною за підтримку", — каже Дар’я.

На жаль, родина Ніни досі перебуває під окупацією у їхньому рідному місті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фільм українського режисера переміг на кінофестивалі у Швейцарії.