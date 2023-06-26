Художник, якого називають українським Клімтом

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Віктора Зарецького називали українським Густавом Клімтом через картину "Кум до куми залицявся". Та й він сам стверджував, що має двох духовних батьків: Тараса Шевченка та Густава Клімта. Він виробив власний стиль – українську неосецесію.

На початку творчої діяльності, в 1940-50-тих роках, Віктор Зарецький працював у манері соцреалізму, а на початку 1960-х починає досліджувати нові теми — особливо на це вплинула його діяльність у Клубі творчої молоді "Сучасник". Переосмислює авангардизм і модернізм, створює ескізи до вітражів, використовує селянську, народну естетику, архаїчні орнаменти різних часів. А вже наприкінці 1970-х років митець знаходить свій відомий стиль, через який його називають українським Клімтом. Тож останні роки його творчості мистецтвознавці визначають як "клімтівський період". На перший план вийшли краса пейзажів, вишуканість жіночих портретів, пастельні кольори й декоративне оздоблення — на відміну від ідеологічної спрямованості, притаманної раннім роботам.

"Кум до куми залицявся"

Раніше "Телеграф" розповідав, що на картинах художника Пабло Пікассо зображена українка.