Художник, которого называют украинским Климтом

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Виктора Зарецкого называли украинским Густавом Климтом из-за картины "Кум за кумой ухаживал". Да и он сам утверждал, что имеет двух духовных родителей: Тараса Шевченко и Густава Климта. Он выработал собственный стиль – украинскую неосецессию.

В начале творческой деятельности, в 1940-50-х годах, Виктор Зарецкий работал в манере соцреализма, а в начале 1960-х начинает исследовать новые темы – особенно на это повлияла его деятельность в Клубе творческой молодежи "Современник". Переосмысливает авангардизм и модернизм, создает эскизы к витражам, использует крестьянскую, народную эстетику, архаические орнаменты разных времен. А уже в конце 1970-х годов художник находит свой известный стиль, по которому его называют украинским Климтом. Поэтому в последние годы его творчества искусствоведы определяют как "климтовский период". На первый план вышли красота пейзажей, изысканность женских портретов, пастельные цвета и декоративное убранство — в отличие от идеологической направленности, присущей ранним работам.

"Кум к куме ухаживал"

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