"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В XIX в. математик Георгий Феодосиевич Вороный из Черниговщины нашел способ решения задачи, получивший название диаграмма Вороного. Его применяют в садоводстве, развитии инфраструктуры городов, астрономии и разработке игр.

К сожалению, в англоязычной иностранной литературе он обозначается как русский математик, но это не так. Его способности проявились еще в Прилуцкой гимназии, после гимназии он уехал поступить в университет в Санкт-Петербурге, а затем в Варшаву. Вороный мечтал о должности профессора математики Киевского университета, но был назначен деканом Донского политехнического института.

Научное наследие Вороного насчитывает шесть монографий и шесть небольших работ. Среди них работа 1908 года о примитивных параллелоэдрах, где ученый формализовал этот объект для n-мерных случаев.

Сегодня диаграмму Вороного широко используют в экологии, космологии, биологии, моделировании рельефа, при конструировании роботов, экспериментов по радиационной физике, при разработке игр.

Также, когда вы вызываете такси, вы указываете ваше местонахождение. Компания должна найти машину, которая скорее всего ближе к вам, и передает запрос водителю. Город разбивается на ячейки, ядрами которых являются машины такси, таким образом используя диаграмму Вороного, объясняет " Куншт ".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.