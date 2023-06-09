Українець створив діаграми, які зараз використовують розробники ігор

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У ХІХ ст. математик Георгій Феодосійович Вороний з Чернігівщини знайшов спосіб розв’язання задачі, який отримав назву діаграма Вороного. Його застосовують у садівництві, розбудові інфраструктури міст, астрономії та розробці ігор.

На жаль, в англомовній іноземній літературі він позначається як російський математик, але це не так. Його здібності проявилися ще в Прилуцькій гімназії, після гімназії він поїхав вчинитися в університет у Санкт-Петербурзі, а потім у Варшаву. Вороний мріяв про посаду професора математики Київського університету, але його призначили деканом Донського політехнічного інституту.

Наукова спадщина Вороного налічує шість монографій та шість невеликих за обсягом праць. Серед них — робота 1908 року про примітивні паралелоедри, де вчений формалізував цей об’єкт для n-вимірних випадків.

Зараз Сьогодні діаграму Вороного широко використовують в екології, космології, біології, моделюванні рельєфу, під час конструювання роботів, експериментів з радіаційної фізики, при розробці ігор.

Також, коли ви викликаєте таксі, ви вказуєте ваше місцезнаходження. Компанія повинна знайти машину, яка є ймовірніше найближчою до вас, і передає запит водієві. Місто розбивається на комірки, ядрами яких є машини таксі, таким чином використовуючи діаграму Вороного, пояснює "Куншт".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.